Nobelprijs Fysica beloont uitvinders van 'lasertang' en 'laserlassen'

Laserkracht

'Bij zonlicht is die energie-overdracht zo groot dat we alleen dat voelen. Nochtans oefent dat licht ook een kracht op ons uit, maar die is zo klein dat we ze niet voelen’, legt Ginis uit. 'Met zeer geconcentreerd laserlicht is het echter wel mogelijk om zeer kleine massa’s te manipuleren. De techniek wordt onder meer in labo’s gebruikt om virussen of bacteriën vast te houden.'