Nobelprijs Geneeskunde voor revolutionair kankeronderzoek

De Amerikaan James Allison en de Japanner Tasuku Honjo slaagden er als eersten in ons eigen lichaam tegen kankercellen te laten vechten. Een doorbraak die vandaag veel mensenlevens redt.

De kracht van ons immuunsysteem loslaten op kanker. Dat is in een notendop waar James P. Allison en Tasuku Honjo door het Zweedse Karolinska-instituut voor bekroond werden met een Nobelprijs Geneeskunde. De twee zullen de daaraan verbonden geldprijs van 9 miljoen Zweedse kronen (870.000 euro) verdelen.

Ons immuunsysteem is bijzonder goed in het opsporen en vernietigen van gemuteerde cellen in ons lichaam. Maar kanker is een listige tegenstander. In zijn essentie is een kankertumor een ongewenste opeenstapeling van onze eigen cellen. Omdat de bedreiging van ons eigen lichaam komt, herkent ons immuunsysteem de cellen niet als kwaadaardig.

Schermvullende weergave Tasuku Honjo ontdekte in 1992 één van de remmen van ons immuunsysteem. ©REUTERS

Zowel Allison als Honjo deed baanbrekend werk in het uitpluizen hoe dat mechanisme precies werkt. Kort uitgelegd, komt het erop neer dat ons immuunsysteem gebruikmaakt van een intern remsysteem - 'checkpoints' in medisch jargon - dat ervoor zorgt dat het niet de hele tijd op hol slaat. Omdat het immuunsysteem de kankercellen niet als een bedreiging herkent, houden de remmen een reactie tegen.

Rem en gaspedaal

Begin jaren 90 identificeerde zowel Allison als Honjo die 'remmen' onafhankelijk van elkaar. Met die kennis op zak dokterden ze een manier uit om zowel de rem uit te schakelen als op het gaspedaal te drukken. Het legde de basis voor een heel nieuw domein in de kankerbestrijding, de immuno-oncologie. 'Een nieuw hoofdstuk in de strijd tegen kanker', stelde het Nobelprijscomité.

Schermvullende weergave James 'Jim' Allison en zijn echtgenote Padmanee Sharma, net als haar echtgenoot een briljant kankeronderzoeker. ©EPA

'Er werd heel lang gedacht dat dit onderzoek nergens heen ging', zegt Bart Van Hooland, managing director van het in kankeronderzoek gespecialiseerde investeringsfonds Droia. 'Gelukkig hebben mensen koppig doorgeduwd. Met immuuntherapie is bijvoorbeeld de overlevingskans van patiënten met huidkanker verdubbeld. En recent heeft immuuntherapie chemo vervangen als eerstelijnstherapie bij longkanker. Hier worden nu al heel veel mensenlevens mee gered, en dat zal in de toekomst enkel toenemen.'

Het probleem is dat dit soort therapieën maar werkt voor een minderheid (20 tot 30 procent) van de patiënten. Maar bij wie het werkt, is het wel een groot succes. De grote uitdaging is dus om die succesratio omhoog te krijgen. De weg die daarin vooral wordt bewandeld, is die van de combinatietherapie. Daarbij wordt een tweede middel aan zo’n immuuntherapie gekoppeld, in de hoop dat de kansen op genezing stijgen.

Er vloeien in ieder geval miljarden naar zulk onderzoek. En dat heeft al een hoop successen opgeleverd, met als bekendste voorbeeld de Merck-blockbuster Keytruda.

Blues

Honjo en Allison werden de voorbije jaren bedolven onder de prijzen. Drie weken geleden was Allison nog in België om er de Dr. Paul Janssen Award in ontvangst te nemen. Van Hooland sprak er uitgebreid met de kersverse Nobelprijs-laureaat. 'Een warme, bescheiden mens, die het allemaal wat over zich heen liet komen', typeert de Droia-directeur hem. 'Enkel toen een video werd getoond met een patiënt die dankzij zijn werk kanker overleefde, schoot hij even vol. Dat is duidelijk nog steeds wat hem drijft: mensenlevens redden.'

Naast als bescheiden staat Allison bekend als een aardig bluesmuzikant, die maar wat graag kankerconferenties muzikaal opluistert met zijn band. De naam van die band? The Checkpoints.