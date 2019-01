Onderzoekers zetten stap naar batterijloze elektronica

Het omzetten van elektromagnetische straling in elektrische stroom, het zogenaamde ‘energy harvesting’, is een technologie waar veel van verwacht wordt. Ze maakt het bijvoorbeeld mogelijk om kleine medische sensoren op het lichaam te laten werken zonder dat er nog een batterijtje aan te pas komt.

Er bestaan al toestellen die radiosignalen kunnen opvangen en in stroom omzetten. Maar een nadeel van deze zogenaamde rectenna’s is dat ze uit onbuigzame materialen worden gemaakt. Daardoor zijn ze niet geschikt voor gebruik op grotere of complexere oppervlaktes – denk bijvoorbeeld aan muren of daken die je zou kunnen bedekken om veel energie te oogsten uit radiosignalen.