Ruimtecamera maakt foto’s van 3.200 megapixels

Een foto die zo groot is dat je 378 beeldschermen in hoge resolutie nodig hebt om hem op ware grootte te zien, en die zo scherp is dat je er een golfbal vanop 24 kilometer afstand op kunt zien. Zo omschrijven de onderzoekers van het ruimtelaboratorium SLAC - een onderdeel van de universiteit van Stanford - de beelden van 3.200 megapixels die ze gemaakt hebben.

De camera waarmee die foto’s gemaakt kunnen worden, is gek genoeg nog niet geassembleerd. De onderzoekers gebruikten wel de 189 beeldsensoren die het hart van de ruimtecamera zullen vormen. Elk van die sensoren levert op zich een beeld op van 16 megapixels, vergelijkbaar met een camera in een moderne smartphone.

De foto’s werden gemaakt om de juiste opstelling van die sensoren te testen. Omdat de camera nog niet over een lens beschikt, gebruikten de onderzoekers de klassieke techniek van de camera obscura, waarbij licht op de sensoren werd geprojecteerd via een piepklein gaatje van 150 micrometer. De onderzoekers maakten foto’s van voorwerpen met een heel gedetailleerde structuur, zoals een stronk romanesco (een soort broccoli) en een bekende houtgravure (Flammarion).

De digitale ruimtetelescoop zal deel uitmaken van een ruimteobservatorium in Chili, waar hij vanaf eind 2022 panoramische beelden zal maken van de hele zuidelijke hemel. De camera zal ook bijdragen tot het ‘Legacy Survey of Space and Time’-onderzoek (LSST), dat 20 miljard sterrenstelsels gedetailleerd in kaart brengt.