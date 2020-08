SpaceX voltooit als eerste privébedrijf bemande ruimtevlucht

SpaceX is erin geslaagd de eerste commerciële bemande ruimtevlucht ooit tot een goed einde te brengen. Het bedrijf van Elon Musk schrijft zich zo de geschiedenisboeken in.

De Crew Dragon-capsule vertrok eind mei via de draagraket Falcon-9 vanop de NASA-lanceerbasis Cape Canaveral in Florida. De bestemming van de testvlucht was het International Space Station (ISS) waar de twee bemanningsleden, Bob Behnken en Doug Hurley, twee maanden verbleven. Zondagavond keerde de capsule terug naar de aarde en landde ze met een 'splashdown' in de Golf van Mexico na een vlekkeloze vlucht. De landing was de eerste op zee na de definitieve stopzetting van het Apollo-programma 45 jaar geleden.

SpaceX-topman Elon Musk werd in allerijl overgevlogen van het SpaceX-hoofdkwartier in Hawthorne naar Houston om de twee astronauten die de missie voltooiden persoonlijk te begroeten. 'Ik ben niet gelovig, maar hiervoor heb ik een gebedje opgezegd', zei een schijnbaar ontroerde Musk op de persconferentie achteraf.

Multiplanetair

Het is een mijlpaal in de geschiedenis van de ruimtevaart dat een privébedrijf een retourtje ISS tot een goed einde brengt. Daarmee lijken de poorten naar een commercialisering van de ruimtevaart definitief open. Tot nog toe waren het alleen nationale overheden die capsules bouwden en bemande ruimtevluchten uitvoerden, maar over enkele jaren moeten meerdere privébedrijven ruimtevluchten kunnen organiseren.

'We vliegen een nieuw tijdperk van menselijke ruimtevaart in', zei NASA-baas Jim Bridenstine. Hoewel het SpaceX 18 jaar gekost heeft om mensen over en weer naar het ISS te vliegen, uitte Musk de ambitie om binnen aanzienlijke tijd op Mars en de maan te staan om de mensheid 'multiplanetair' te maken. In september staat alvast een nieuwe Crew Dragon-missie naar het ISS gepland.

Boeing

De testvlucht van de Crew Dragon maakt deel uit van het Commercial Crew Program (CCP) van NASA. Daarmee wil NASA in de ruimtevaartsector een markt op poten zetten waarin bedrijven kunnen concurreren op prijs, kwaliteit en veiligheid. Het ruimtevaartbureau besteedde daarom in 2014 de bouw van capsules uit aan SpaceX en Boeing.

Boeing schoot de hoofdvogel af en ontving 4,2 miljard voor de bouw van de Starliner, terwijl SpaceX het voor zijn Crew Dragon met een zijcontract van 2,6 miljard moest stellen. Boeing staat evenwel een stuk minder ver dan SpaceX en zag eind vorig jaar nog een onbemande testvlucht mislukken.