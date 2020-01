Stichting tegen Kanker heeft dit jaar 22 miljoen veil voor onderzoeksprojecten

Elke twee jaar nodigt de Stichting onderzoekers uit om projecten voor fundamenteel onderzoek of translationeel en klinisch onderzoek in te dienen. De financiering van de onderzoeken steunt uitsluitend op particuliere fondsen.

Meer dan de helft van haar budgetten investeert de Stichting tegen Kanker in wetenschappelijk onderzoek. Het bedrag voor de Grants 2020 is dit jaar opnieuw gestegen, wat een grote stimulans is voor de onderzoekers, klinkt het. Bij de vorige oproep, in 2018, was er 21 miljoen euro vrijgemaakt.