Topuroloog Alex Mottrie stuurt ventilatoren naar noodlijdend Milanees ziekenhuis

De coronacrisis betekent de tijdelijke sluiting van zijn centrum voor robotchirurgie in Melle. Dus stuurt uroloog Alex Mottrie zijn twaalf ventilatoren naar een bevriend ziekenhuis in Milaan, waar zich ‘dramatische’ taferelen afspelen.

Toen zijn zoon, die stage doet in Londen bij de Rotschild-bank, naar huis terugkeerde en vertelde dat hij moeite had met proeven en ruiken, ging bij Mottrie een alarmbelletje af. ‘We hebben meteen voldoende afstand gehouden.’ Een test bewees zijn vermoeden: de jongen is besmet met het coronavirus. 'Dan komt het even heel dichtbij. Zeker als je in een ziekenhuis werkt.’

Als uroloog in het O.-L.-V.-ziekenhuis in Aalst en specialist robotchirurgie staat Mottrie vandaag aan de zijlijn. Maar hij ziet hoe de druk in ‘zijn’ ziekenhuis in Aalst wordt opgevoerd. ‘De corona-afdelingen vullen zich, het aantal bedden op intensieve zorgen ook. Maar we hebben het onder controle.’ Hij verwacht dat de piek van het aantal ziekenhuisopnames en van het aantal patiënten dat beademd moet worden volgende week wordt bereikt. ‘Dan gaan we een duidelijk zicht krijgen op wat dit voor onze gezondheidszorg betekent, en dan vooral: hoeveel materiaal hebben we nodig? Voor anesthesie, mondmaskers... In de aanloop naar de piek kan je dat nog niet zeggen.’

We behoren qua gezondheidszorg bij de beste van de wereld. Dat is nog maar eens bewezen. Alex Mottrie Uroloog

De uitbraak van het coronavirus is een streep door de rekening van zijn nagelnieuwe opleidingscentrum voor robotchirurgie in Melle, dat drie maanden sluit en 650 trainingen mist. ‘We verliezen minstens een kwart van de inkomsten en de kosten lopen door.’ De verwachte omzet van 7 miljoen zal het centrum dit jaar niet halen. De verhoopte winst slaat om in verlies.