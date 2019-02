UHasselt en imec stoppen kwantuminformatie in diamant

Onderzoekers van IMO-IMOMEC, het geïntegreerd onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt en imec, hebben met kunstdiamant een bouwsteen gemaakt voor kwantumcomputers.

Kwantumcomputers zijn computers die gebruik maken van enkele eigenaardigheden uit de kwantumfysica om informatie op te slaan en te verwerken. Ze zitten nog maar in de experimentele fase, maar beloven één van de grote technologische doorbraken van de toekomst te worden. In vergelijking met een klassieke microcomputer kan een kwantumcomputer veel grotere hoeveelheden data veel sneller verwerken, waardoor wetenschappelijke toepassingen mogelijk worden die vandaag niet haalbaar zijn.

Om tot werkbare kwantumcomputers te komen, wordt er onder meer gezocht naar makkelijk hanteerbare ‘qubits’ – de elementaire bouwstenen waarin informatie wordt opgeslagen. De meest gebruikte qubits zijn vandaag gemaakt van supergeleidende elektronische circuits, maar hebben één groot nadeel: ze werken alleen bij ‘cryogene’ temperaturen dicht bij het absolute nulpunt (-273,15°Celsius).

Kamertemperatuur

Schermvullende weergave Het team van professor Nesladek (tweede van rechts) ©UHasselt

Onderzoekers kijken al een tijdje naar diamant als een veelbelovend materiaal voor qubits. Een team rond UHasselt-professor Milos Nesladek is er nu in geslaagd om daar een stap vooruit te doen. ‘We zijn erin geslaagd om elektrisch leesbare qubits te maken uit diamant die werken op kamertemperatuur. Daardoor kunnen ze veel makkelijker geïmplementeerd worden in technologische toepassingen’, zegt Nesladek. Het onderzoek werd vrijdag gepubliceerd in Science Magazine.

De onderzoeksgroep IMO-IMOMEC heeft 30 jaar ervaring met het maken van en werken met artificiële diamanten. ‘Diamant bestaat uit koolstofatomen. Voor het maken van deze qubit hebben wij één van deze atomen vervangen door stikstof en een ander atoom weggelaten, zodat hier een lege ruimte in ontstond. Zo kan de diamant fungeren als kwantumbit’, zegt Nesladek. Het is daarbij wel uiterst belangrijk dat de diamant extreem zuiver is (minder dan 0.1 ppb onzuiverheid).

Verbinden

‘Er is natuurlijk nog veel verder onderzoek nodig om te komen tot echte technologische toepassingen. Zo moeten we nu een manier vinden om de verschillende diamanten qubits met elkaar te verbinden met zogenaamde kwantumlinks (‘entanglement’). Maar de eerste stap is in ieder geval gezet.’

Nesladek denkt onder meer aan de ontwikkeling van kwantumsensoren voor satellieten die elektromagnetische velden kunnen meten, of extreem gevoelige NMR sensoren (Nucleaire Magnetische Resonantie). In de autosector kan deze technologie zorgen voor het zeer nauwkeurig en contactloos uitlezen van elektrische stroom in de batterijen van elektrische wagens.’