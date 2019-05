Vlaamse doorbraak in behandeling kinderleukemie

Bijwerkingen weg

‘Het gamma-secretase bestaat in verschillende vormen, die we in de therapie die tot nu in ontwikkeling was, allemaal tegelijk afremden’, legt professor en leukemie-expert Jan Cools uit. ‘We hebben nu precies die ene vorm kunnen selecteren die extreem actief is de kankercellen. We hebben ontdekt dat het volstaat om die ene vorm van het gamma-secretase-complex af te remmen om ook de woekering van leukemiecellen te stoppen. Doordat we de andere eiwitten in het complex ongemoeid laten, vallen de bijwerkingen weg. Dat is een echte doorbraak.’