Wat voorspellingen ons kunnen leren en wat niet

Experts worden overspoeld met vragen: hoe lang corona ons nog binnenhoudt, hoeveel besmettingen er nog zijn, wanneer we aan de piek zitten. Ze beantwoorden die niet met een glazen bol, maar met wiskundige modellen. Maar hoe betrouwbaar zijn die voorspellingen?

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft al heel wat voorspellingsmodellen voortgebracht. Hoe betrouwbaar die prognoses zijn, is voor de meesten onder ons moeilijk te achterhalen. In dit artikel leggen we u uit hoe die modellen werken en wat ze ons kunnen leren.