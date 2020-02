Biertelgen nemen hap uit Tony's Chocolonely

Het marktaandeel van Tony's Chocolonely in Nederland is groter dan dat van spelers als Mars en Nestlé. Maar de rendabiliteit van het chocoladebedrijf is heel beperkt.

De AB InBev-familie de Spoelberch zit in de laatste rechte lijn om een minderheidsbelang te kopen in de ethische Nederlandse chocolatier Tony's Chocolonely.

Als u in uw Colruyt, Carrefour of Delhaize verlekkerd maar vol twijfel naar de rekken vol chocolade staart, kunt u er niet naast kijken: de kleuren van de verpakkingen van Tony's Chocolonely schreeuwen om uw aandacht.

Het Nederlandse chocoladebedrijf is een David die sinds 2010 tegen de Goliaths als Nestlé en Unilever opbokst. Met als missie: slavenvrije chocolade op de markt brengen en in de hele productieketen kinderarbeid en moderne slavernij uitroeien.

Het avontuur begon zes jaar eerder. Teun ('Tony') van de Keuken richtte toen het chocoladebedrijf op voor zijn tv-programma 'Keuringsdienst van Waarde'. Hij ontdekte dat veel chocolade gemaakt werd van cacao die is geoogst met dwangarbeid, ook door kinderen. Omdat hij vond dat hij als consument medeplichtig was aan slavenarbeid ging hij zich aangeven. Toen zijn klacht werd verworpen en er geen rechtszaak kwam, besloot hij zijn eigen chocolademerk op te richten en daarvoor alleen slavenvrije chocolade te gebruiken.

Het verhaal sloeg aan. Chocolonely-repen zijn behalve in Nederland te koop in België, Denemarken, Duitsland, Finland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Over het boekjaar 2018-2019 verkocht Tony's Chocolonely er 43,2 miljoen. Eind 2018 bedroeg Tony's marktaandeel in Nederland 19 procent. Dat is meer dan dat van multinationals als Mars en Nestlé.

2.656 Nettowinst Tony's Chocolonely boekte in 2018-2019 maar 2.656 euro winst op een omzet van 70 miljoen euro.

Maar de snelle groei vertaalt zich niet in de financiële resultaten. Op de fors groeiende omzet realiseert het Amsterdamse bedrijf maar een minieme winst. In het boekjaar 2018-2019 klommen de inkomsten met meer dan een kwart naar bijna 70 miljoen euro, maar bedroeg de winst slechts 2.656 euro. Een peulschil, en minder dan wat Tony's Chocolonely had verwacht. Het had op een derde meer omzet en een winstmarge van 4 procent gerekend. De brutobedrijfswinst (ebitda) over 2018-2019 kwam uit op 1,4 miljoen.

De reden van de slechte resultaten? Hogere personeels- en marketingkosten en de hoge investeringen in de internationale expansie, onder meer over het Kanaal. 'Tot nu toe konden we elk jaar winst maken, alleen dit jaar niet. In de toekomst maken we betere winst, dat beloof ik je', zei topman - 'Chief Chocolate Officer' - Henk Jan Beltman daarover in de Nederlandse pers.

Achtbaan

Voor dit jaar mikt Tony's Chocolonely op 100 miljoen euro omzet. Het bedrijf wil ook actief worden in meer Duitstalige landen. Voorts wordt alles in gereedheid gebracht voor de bouw van een nieuwe chocoladefabriek - mét achtbaan - in Zaanstad, ten noorden van Amsterdam.

Tony's trekt niét naar de beurs Tony's Chocolonely zette heel financieel Nederland in september 2017 op het verkeerde been met de melding dat het naar de beurs trok. Het onderzocht naar eigen zeggen de mogelijkheden om 'de gang naar de Amsterdamse Beurs te maken'. 'We zijn ervan overtuigd dat we de kapitaalmarkt kunnen gebruiken om de volgende stap te zetten op weg naar het realiseren van onze missie’, stelde topman Henk Jan Beltman. Niemand was op de hoogte van de plannen. Verwonderlijk was dat niet: het bleek om een stunt te gaan om de aandacht op het bedrijf te vestigen. Tony's Chocolonely had geen beursplannen, maar werkte wél aan de opening van een winkel in de Beurs van Berlage, een congrescentrum in Amsterdam.

Om zijn groeiplannen te financieren speelt Beltman al langer met het idee om een partner aan boord te hijsen. Begin vorig jaar dacht hij even aan een overname door een grote partij als Nestlé, Mars of Mondelez. Hij is van oordeel dat Tony's Chocolonely de wantoestanden in de cacaoteelt als onderdeel van een groter geheel beter en efficiënter zou kunnen aanpakken.

Maar het plan mislukte, tot tevredenheid van oprichter Teun van de Keuken, die denkt dat Tony's Chocolonely voor die voedingsreuzen een schaamlapje zou zijn geweest. Van de Keuken is niet meer betrokken bij het bedrijf. Het werd in 2010 overgenomen door ondernemer Beltman. Die heeft 56 procent van de aandelen en 76 procent van de stemrechten in handen.

Witte rook

Sindsdien bleef het stil rond de zoektocht naar een investeerder. Maar er is bijna witte rook: De Tijd en Het Financieele Dagblad vernamen dat Verlinvest, het investeringsvehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch, op het punt staat in het chocoladebedrijf te stappen en een minderheidsbelang te kopen. Voor welk bedrag is niet bekend. De onderhandelingen zitten in de laatste rechte lijn.

Bij Verlinvest was niemand bereikbaar voor commentaar. Beltman bevestigt dat er gesprekken lopen met een potentiële nieuwe aandeelhouder. 'Maar daar kan en mag ik nu verder niets over zeggen.'

Kerncijfers Tony’s Chocolonely Omzet: 69,6 miljoen euro. Brutobedrijfswinst: 1,4 miljoen euro. Nettowinst: 2.656 euro. Hoofdzetel: Amsterdam. Aandeelhouders: Topman Henk Jan Beltman (75,74%), medeoprichter Maurice Dekkers (13,95%) en ex-topmanager Eveline Raijmans (10,31%).

Het is niet de eerste keer dat Verlinvest zijn oog laat vallen op een Nederlands bedrijf dat duurzaamheid en ethiek hoog in het vaandel draagt. In 2011 kocht het 40 procent van de duurzame supermarktketen Marqt. Met Verlinvest aan boord groeide de keten uit van 2 tot 15 vestigingen, maar haar resultaten bleven slabakken. Reden genoeg voor de Belgische investeringsmaatschappij om in 2017 uit te stappen. Verlinvest heeft sindsdien geen enkel Nederlands bedrijf meer in portefeuille.