Coronavirus treft Belgisch luchtcargoverkeer

De vrachtluchthavens van Brucargo (Zaventem) en Luik voelen de impact van het coronavirus.

Het vrachtvliegverkeer tussen ons land en China valt sowieso stil rond Chinees Nieuwjaar, dit jaar op 25 januari. Maar de heropstart ervan laat nu langer op zich wachten. Zelfs in die mate dat bepaalde bedrijven economische werkloosheid overwegen.

Normaliter herstelt het vrachtvliegverkeer tussen ons land en China zich een week à tien dagen na het Chinees Nieuwjaar. Nu is er zelfs na twee weken nog geen beterschap in zicht. 'De heropstart laat op zich wachten', zegt Bert Selys, de cargoverantwoordelijke van de luchthaven van Luik.

Volumes

Fabrieken in de getroffen Chinese provincie Hubei konden pas maandag de productie geleidelijk hervatten. Miljoenen Chinezen blijven tegelijk in quarantaine. Dat weegt op de consumptie. De vraag naar vrachtvliegverkeer ligt daarom onvermijdelijk lager, beaamt Geert Keirens, de directeur van Air Cargo Belgium, de koepelorganisatie rond Brucargo.

Op Brucargo overwegen enkele bedrijven tijdelijke economische werkloosheid in te roepen.

Niet alleen de vraag slabakt, de vrachtluchtvaartmaatschappijen zijn ook minder happig om de link met de getroffen regio's te verzorgen. 'Tal van Europese spelers houden hun vliegtuigen aan de grond', stelt Selys. 'De Chinese vliegen wel, maar nemen hun voorzorgen.'

Het is voor beide vrachthubs moeilijk de exacte impact nu al te becijferen. Het Chinees Nieuwjaar viel vorig jaar later, waardoor vergelijken moeilijk is. Maar het staat vast dat de vrachtvolumes deze maand lager zullen liggen, klinkt het. De luchthaven van Luik verwerkte vorig jaar 902.000 ton goederen, op Brussels Airport passeerde 667.000 ton.

Werkloosheid

Sommige bedrijven nemen nu al hun voorzorgen. Op Brucargo overwegen enkele bedrijven tijdelijke economische werkloosheid in te roepen, bevestigt Keirens. Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) maakt dat mogelijk. In Luik is het zover nog niet, al ligt ook daar de bedrijvigheid lager dan normaal.

De dip is een tik voor de beide vrachthubs, die de voorbije jaren konden pronken met enkele Chinese trofeeën. De Chinese vrachtluchtvaartmaatschappij Sichuan Airlines Cargo koos Brucargo vorig jaar als eerste hub in Europa. De vluchten tussen Chengdu, fel getroffen door het virus, en Brussels Airport lagen door het verlengde Chinese Nieuwjaar stil, maar worden eerstdaags weer opgestart.

De luchthaven van Luik is vanaf volgend jaar de nieuwe thuishaven van een logistieke hub van de Chinese e-commercespeler Alibaba, goed voor 900 jobs. De hub is nog in opbouw en pas begin 2021 operationeel.

Ontwrichting

Het moeizame herstel van het vrachtvliegverkeer is een voorbeeld van de 'economische ontwrichting' waar Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), dinsdag voor waarschuwde. 'Het virus kan leiden tot ontwrichting in China en doorsijpelen naar de rest van de wereldeconomie.'