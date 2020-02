Jeff Bezos trekt 10 miljard uit tegen klimaatverandering

Jeff Bezos, oprichter van het internetbedrijf Amazon, trekt 10 miljard dollar uit om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Hij richt daarvoor het Bezos Earth Fund op en begint deze zomer met de uitgifte van subsidies, zei hij in een bericht op Instagram.

'We kunnen de aarde redden', voegde Bezos eraan toe. 'Er is collectieve actie nodig van grote bedrijven, kleine bedrijven, nationale staten, organisaties en individuen.' Het Bezos Earth Fund is de grootste filantropische investering voor het klimaat die Bezos ooit gedaan heeft.

De 10 miljard dollar is een begin, zei hij. Eerder was Amazon bekritiseerd voor de milieukosten die het bedrijf veroorzaakt, vooral met de vele, snelle verzendingen en verspilling van verpakkingen. Ook de abonnementsdienst Amazon Prime krijgt veel kritiek. Wie abonnee is, kan ook kleine, goedkope pakjes thuis geleverd krijgen zonder meerkosten.

Spanningen

Over dit thema heersen spanningen in Amazon. Sommige werknemers zeggen dat het niet genoeg doet om zijn schadelijke impact op het milieu te verkleinen. Maar te hevige criticasters zouden door het bedrijf gestraft worden.