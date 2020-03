Netanyahu claimt overwinning en droomt van ultrarechtskabinet

Benjamin Netanyahu heeft de overwinning bij de Israëlische parlementsverkiezingen van maandag geclaimd, ook al strandde zijn ultrarechtse droomcoalitie volgens de exitpolls op een zucht van de meerderheid.

'Dank u', tweette de ontslagnemende Israëlische premier Benjamin Netanyahu maandagavond, vlak nadat de media de eerste exitpolls gepubliceerd hadden. Die voorspelden voor zijn rechts-nationalistische partij Likoed een duidelijke zege. Met 37 zetels zou Netanyahu de rivaliserende partij Blauw-Wit op afstand houden. Die centrumrechtse partij van Benny Gantz zou op 32 of 33 zetels stranden.

Het was maandag voor de derde keer in minder dan een jaar dat de Israëli's naar de stembus trokken om een parlement te kiezen. De nieuwe stembusgang was nodig omdat de politiek op een dood spoor was beland. De verkiezingen van april en september vorig jaar hadden geen duidelijke winnaar opgeleverd. Netanyahu haalde in september met Likoed 32 zetels, één minder dan Blauw-Wit van Gantz.

Coalitiegesprekken

Maar geen van beiden slaagde erin een meerderheid in de Knesset, het parlement, te vinden voor een coalitieregering. En het is maar de vraag of de verkiezingen van maandag een einde maken aan de impasse. Volgens de exitpolls zou Netanyahu nog altijd geen meerderheid halen. Samen met rechtse en ultraorthodoxe partijen blijft Netanyahu steken op 60 van de 120 zetels in de Knesset. Al kan die ene benodigde zetel nog altijd zijn kant opkomen, wanneer de resultaten in de loop van dinsdag binnenlopen. Netanyahu wachtte zelfs niet op de einduitslag en kondigde maandagavond al aan coalitiegesprekken te beginnen.

Waarschijnlijk was dat een manoeuvre om zijn tegenstanders voor het blok te zetten. Het centrumblok rond Gantz kan volgens de eerste resultaten rekenen op 52 tot 54 parlementsleden. Daarmee ligt de bal, net als bij de twee vorige verkiezingen, in het kamp van de gewezen minister van Defensie Avigdor Lieberman. Die haalde maandag met zijn rechts-nationalistische partij Ons Huis tot acht zetels, wat van hem opnieuw de kingmaker maakt. De afgelopen maanden weigerde Lieberman een coalitie met Netanyahu omdat hij niet wil samenwerken met diens religieuze coalitiepartners. Maar hij was ook niet van plan Gantz aan een meerderheid te helpen.

Corruptie

We verdienen die eindeloze instabiliteit niet. Wij verdienen een regering die ten dienste staat van de bevolking. Reuven Rivlin Israëlisch president

De winst voor Likoed wijst erop dat veel kiezers zich niet storen aan de schandalen waarin Netanyahu verwikkeld is. Hij werd afgelopen januari formeel in staat van beschuldiging gesteld wegens corruptie en machtsmisbruik in drie aparte zaken. Volgens Netanyahu gaat het om een heksenjacht, en hij probeerde in het parlement een meerderheid te vinden voor een immuniteitsregeling. Tevergeefs, op 17 maart begint de rechtszaak tegen de ontslagnemende premier. Het is onduidelijk in hoeverre Netanyahu's juridische perikelen de formatie kunnen belemmeren.