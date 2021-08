Neuhaus blijft winkels openen ondanks verlies

Neuhaus maakt door het coronavirus moeilijke tijden mee. De Belgische pralinemaker maakte vorig jaar verlies. Toch blijft hij winkels openen. 'Amerikaanse en Aziatische toeristen blijven nog even weg, en dus zoeken we nieuwe inkomsten.'

In Düsseldorf, Berlijn en Covent Garden in Londen gingen de voorbije maanden nieuwe winkels open van de Belgische pralinemaker Neuhaus. Binnenkort gebeurt hetzelfde in Den Haag en in het Londense Waterloo Station. Al jaren opent Neuhaus nieuwe verkooppunten, maar het is bijzonder dat het dat ook nu doet. Door corona maakt het bedrijf een moeilijke periode door, net als andere pralinemakers. Bij Leonidas is een op de tien winkels met sluiting bedreigd.

Vorig jaar maakte Neuhaus verlies, en de kans bestaat dat dat ook dit jaar zo zal zijn. Precieze cijfers zijn er niet, maar er zijn wel belangrijke indicaties. Zo boekte de chocoladetak van de beursgenoteerde holding Bois Sauvage - waar Neuhaus het belangrijkste onderdeel van is - 2,9 miljoen euro verlies. Het was het eerste verlies in 15 jaar. In 2019 was er nog 14,3 miljoen winst.

Ook de jaarrekening die Neuhaus bij de Nationale Bank deponeerde, bevat rode cijfers. Het gaat niet om geconsolideerde cijfers maar ze laten wel dezelfde tendens zien, zegt het bedrijf.

Toeristen

Dat het leven vorig jaar door corona grotendeels aan banden lag, was nefast voor de verkoop. Het grootste probleem voor Neuhaus en zijn concurrenten is dat de toeristen wegblijven.

'Naar schatting 35 procent van onze verkoop komt van toeristen', zegt Neuhaus-CEO Ignace Van Doorselaere. 'Zeker de Amerikanen, Chinezen en Japanners kopen veel chocolade. Zij komen nog altijd niet terug naar ons land, en het lijkt erop dat dat internationale toerisme niet snel helemaal terug zal zijn.'

Ook het zakentoerisme ligt lam. 'De omzet van onze belangrijke winkels op de luchthaven van Zaventem stortte vorig jaar in. De vraag rijst of het zakentoerisme na corona nog hetzelfde zal zijn als voorheen.' Net als veel waarnemers denkt Van Doorselaere dat zakenmensen minder in het vliegtuig zullen stappen en klanten en zakenpartners vaker via Zoom zullen spreken.

Klaar voor tijdperk na corona

Toch blijft Van Doorselaere winkels openen. 'We hebben bij het begin van de crisis onmiddellijk de analyse gemaakt dat corona een tijdelijke crisis is, van een jaar of twee. We hebben dus net als andere bedrijven tijdelijke besparingen doorgevoerd om onze cash onder controle te houden. Maar we blijven investeren.'

Nieuwe winkels openen bleef een prioriteit. Neuhaus nam ook enkele zelfstandige winkels over, van franchiseondernemers die door corona over de kop dreigden te gaan. 'We hebben geen winkels gesloten. Ook de nieuwe winkels draaien natuurlijk nog niet op volle toeren, maar we zijn klaar om in actie te komen in het postcoronatijdperk. Dan zullen die nieuwe winkels een meerwaarde bieden.'

De CEO benadrukt dat hij niet over één nacht ijs gaat. 'Natuurlijk openen we de nieuwe winkels op een verantwoorde manier. Ze liggen op locaties die ook na corona populair zullen zijn. We spreken met de eigenaars van de gebouwen af dat we minder huur betalen zolang corona een belemmering is. De nieuwe winkels werken met minder personeel dan in normale tijden.'

Wenskaarten met chocolade

Ook digitaal boorde Neuhaus nieuwe klanten aan. Het verbeterde zijn webwinkel en sloot nieuwe samenwerkingen af. Bijvoorbeeld met de postkaartenmaker Hallmark. Wie via de website van Hallmark een kaartje verstuurt, kan een doos Neuhaus-pralines meesturen. 'Zulke initiatieven hebben we nog veel meer gelanceerd in de Verenigde Staten', zegt Van Doorselaere. 'Daar boekten we vorig jaar ondanks corona evenveel omzet als in 2019.'

In 2022 wil Van Doorselaere corona achter zich laten. Hij merkt op dat de winkels die vooral klanten uit de buurt lokken het nu al erg goed doen. 'We willen volgend jaar qua winst en omzet weer op het niveau van 2019 zitten. Het toerisme zal dan nog niet helemaal hersteld zijn. Het zal nadien verder hernemen, en groei opleveren.'