Soudal bouwt fabriek van 40 miljoen in Turnhout

De lijmen- en siliconeproducent Soudal investeert 40 miljoen euro in een productiesite voor solventenlijmen. Het moet een volautomatische fabriek worden die voorbeeld is voor de andere vestigingen in de wereld.

INVESTERINGEN

1u22min. Sunnyland: 40 miljoen in een nieuwe fabriek, over twee jaar, nu aan het afbreken, in najaar.

Sunnyland: fabriek van morgen, voorbeeldfabriek enkele mensen 20-tal meer ingenieurs techniekers. Filmpje Wij halen ingenieurs uit de file. Is ook een experiment voor ons. Onderhoudstechniekers, ingenieurs bij de vleet. Andere operaties We hebben toch wel impact in de regio. Vroeger gingen ze naar Janssen Pharma. Er is een chronisch te kort. Aan ook lager geschoolden: klassieke mengers die gaan we altijd nog houden. Automatiseren doen we alleen voor de grote volumes. 20 procent zijn kleine volumes, daar heb je nog manuele arbeiders voor nodig.

Overnames: consolidaties komt nu pas echt op gang. Veel opvolging, te dure regelgeving. We moeten ze proberen te vatten voor ze op de markt komen, want PE springt erop en dan wordt het veel te duur.

Onze Rusland is net klaar en heeft 20 miljoen gekost. Het volgende grote

Maar er zit nog meer in de pijplijn. CEO Dirk Coorevits noemt op: een

Telt nu 17 fabrieken over heel de wereld.

Naast andere dingen in het buitenland: Rusland is nu af, in xxxx gaan we fabriek bouwen voor PU-scuim Korea (Pyong), greenfield in China (grond zoeken), bijbouwen in Letland, fabriek in Turkije, PU-schuim in de VS, kantoren in Kentucky, we zouden iets moeten doen in Brazilië.

2020: 40 miljoen, zonder de overnames 85 miljoen overnames 120 miljoen

Grootste stuk gaat naar Sunnyland in 2021 20 miljoen

Rusland is betaald. Je moet zo redeneren: als je elk jaar 50 miljoen meer organische omzet draait, moeten die producten ook gemaakt worden.

Pyong solventenlijm 2021 15 mio