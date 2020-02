Tien geldvragen aan Hassan Al Hilou

Hassan Al Hilou (20) richtte als 15-jarige zijn eigen start-up op. In­­tussen is de student-ondernemer keynote­spre­ker en strategisch adviseur. Hij is ook auteur van ‘Ik ben Hassan. Ondernemer van mijn eigen leven’. ‘Eindelijk kan ik belastingen betalen. Dat geeft me veel voldoening.’

1. Is geld een drijfveer in uw leven?

‘Ik leef alsof ik morgen doodga en werk alsof ik oneindig leef. Als ik vandaag iets wil kopen, kijk ik niet naar het prijskaartje. Toch is het vervullen van dagelijks genot geen drijfveer. Ik haal er veel meer voldoening uit te investeren in mijn onderneming. Geld is voor mij een middel waarmee ik het avontuur aanga om te groeien.’





2. Hoe lastig is het studies te combineren met ondernemerschap?

‘Het verschil met mijn medestudenten is niet zo groot. Zij doen na de les een studentenjob en ik ben bezig met mijn onderneming. Het is verrijkend om hogere studies te combineren met praktijkervaring. Ik beschouw het onderwijs eerder als een limbo, waar iedereen onder de lat blijft. Het ondernemerschap is daarentegen een ladder om hogerop te klimmen.’





3. Hebt u het ooit moeilijk gehad om de eindjes aan elkaar te knopen?

‘Ik leid een heel aangenaam leven sinds ik mijn eerste start-up oprichtte. Maar daarvoor was ik arm en sliepen we thuis op de grond. Toch heb ik daar nooit echt bij stilgestaan, omdat het gebrek aan financiële middelen ruimschoots werd gecompenseerd door de onmetelijke liefde die ik kreeg van mijn ouders. Dat is het mooie aan liefde: door het te delen krijg je er meer van terug. Als je geld deelt, heb je alleen maar minder geld.’





4. Welke uitgaven verschaffen u het meeste plezier?

‘Het zal misschien raar klinken, maar het betalen van belastingen geeft me heel veel voldoening. Door belastingen

te betalen kan ik eindelijk een bijdrage leveren aan onze democratie en ons sociaal vangnet. Want die hebben ertoe geleid dat ik altijd naar school of naar de dokter kon gaan op het moment dat mijn ouders geen geld hadden.’





5. Van welke financiële beslissing hebt u spijt?

‘Dat ik niet meteen vanaf de eerste dag meer tijd heb gekocht. Zo heb ik lang mijn eigen administratie en boekhouding gedaan, waardoor minder tijd overbleef om te ondernemen en creatief helemaal los te gaan. Intussen heb ik geleerd dat de return on investment groter is als je sommige taken delegeert aan mensen die daar een grotere passie voor hebben.’





6. Welke financiële doelstellingen hebt u voor uzelf?

Door belastingen te betalen kan ik eindelijk een bijdrage leveren aan onze democratie en ons sociaal vangnet.

‘Ik vertrek vanuit een vijfjarenplan, waarin ik bepaal hoe ik de komende vijf jaar mijn inkomen wil diversifiëren. De eerste doelstelling is de vastgoedmarkt te bestuderen. Zolang je het goed aanpakt, denk ik niet dat de vastgoedmarkt kan teleurstellen. Daarnaast zou ik ook een soort investeringsfonds willen creëren voor jonge ondernemers die afkomstig zijn uit etnische minderheden of die in een economisch kwetsbare situatie verkeren. Daar zit nog zoveel talent dat we helemaal niet benutten.’





7. Hebt u een eigen woning?

‘Ik kocht al een appartement toen ik 18 was. Niet omdat ik een baksteen in de maag had of ontzettend veel belang hecht aan een eigen woning, maar gewoon omdat ik de mogelijkheid had. Meer zat daar toen niet achter.’





8. Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Het ergert mij weleens dat sommige mensen denken dat het volstaat geld te geven aan ngo’s en vzw’s. Ze staan er vaak niet bij stil dat het vaak waarde­voller is ook tijd te geven. Uiteraard is geld noodzakelijk om bepaalde projecten van de grond te krijgen, maar tegelijk zijn ook mensen nodig die zich actief inzetten. Door alleen geld te geven, wordt te vaak gewoonweg het eigen geweten gesust.’





9. Hecht u veel belang aan luxe?

‘Ik heb een nieuwe Mercedes, koop dure kledij en designzonnebrillen. Maar alleen door het prijskaartje is dat nog geen luxe. De grootste luxe is eerder dat ik het me kan permitteren om thuis een extra kamer in te richten tot rustkamer. Ver weg van alle elektronische toestellen betreed ik de rustkamer om mijn hoofd leeg te maken en te brainstormen. We onderschatten vaak de schoonheid en de kracht van stilte.’





10. Spaart u voor uw pensioen?

‘Het zou toch spijtig zijn een potje opzij te zetten met het oog op vijftig jaar later? Ik ben veel te jong om wakker te liggen van mijn pensioen. Ik wil vooral investeren en het avontuur aangaan. Zo zal ik ook wel onafhankelijk worden van een pensioenuitkering.’

Meer interviews op

www.netto.be/geldvragen