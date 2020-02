Valt Touring na 125 jaar in panne?

125 jaar na zijn ontstaan is Touring uitgegroeid tot een zakenimperium met tentakels in de hele autowereld. Maar het instituut worstelt met de nieuwe mobiliteitsgewoonten van de Belg.

Wist u dat de Watervallen van Coo nog bestaan dankzij Touring? De club redde ook de abdij van Orval en de duinen in De Panne van de ondergang. Zo staat het in het magazine dat Touring uitgaf ter gelegenheid van zijn 125ste verjaardag dit weekend.



De Touring Club de Belgique ontstond in 1895 als wielerclub. De organisatie ijverde voor afgescheiden rijbanen voor auto’s, naambordjes aan de gemeentegrenzen en straatverlichting. Pas na de Tweede Wereldoorlog stortte de club zich op de opkomende automobiel. Wegenwachters van Touring Secours gingen overal te lande pannes verhelpen met een zijspan, later een gele Renault 4.

Depannage blijft kern

Depannage vormt tot vandaag het hart van Touring. De club herstelt elke tien seconden een auto in België. Pech- en reisbijstand staan voor het merendeel van de groepsomzet van 250 miljoen euro. ‘De vier belangrijkste interventies zijn nog altijd lekke band, sleutels verloren, verkeerd getankt of platte batterij’, zegt Bruno de Thibault (53), sinds kort CEO van Touring.

De nieuwe topman houdt kantoor in de Wetstraat 44, waar een grote Belgische vlag op de bovenste verdieping wappert. Binnenkort verlaat Touring na 100 jaar het legendarische gebouw. De automobilistenclub verkocht haar hoofdzetel vorig jaar aan een oude bekende, Befimmo. In de jaren 90 schonk Touring de grond van het belendende perceel aan de vastgoedreus. In ruil bouwde Befimmo gratis het hoofdkantoor van Touring.

Band met financiële wereld

Dergelijke handige deals lopen als een rode draad door de geschiedenis van de Royal Touring Club. Als geen ander slaagt de organisatie erin nieuwe inkomensbronnen aan te boren. Zo breidt het bedrijf stelselmatig zijn voetafdruk in de financiële sector uit. Dat avontuur begon toen de club in 1996 Touring Verzekeringen oprichtte. Tien jaar later verkocht Touring zijn aandeel aan medeaandeelhouder Winterthur, intussen deel van AXA. Touring kreeg sindsdien royalty’s voor het gebruik van zijn merknaam.

Door de link met AXA kreeg Touring almaar moeilijker toegang tot andere bedrijven in de financiële sector, die vreesden dat klantendata bij de concurrentie belandden. Touring knipte daarom de band door en slijt zijn auto- en bijstandsverzekeringen nu als ‘witte producten’ ook aan andere financiële spelers. De club sloot daarvoor eerst een deal met Belfius Insurance, en later - tot woede van Belfius - met BNP Paribas Fortis en AG Insurance. Ook Yuzzu, AXA’s nieuwe naam voor Touring Verzekeringen, blijft de producten van Touring verkopen.

Keuringmarkt

Touring gebruikt die inkomsten om zijn activiteiten te diversifiëren. Zo zette de automobilistenorganisatie 20 jaar geleden een joint venture op met de Tongerse autofamilie Boden. Via die Opel-dealer kan Touring bij constructeurs goedkoop vervangwagens voor de klanten van zijn depannagedienst inkopen, die de club na enkele maanden als occasie verkoopt. Met het Amerikaanse Enterprises verhuurt Touring ook auto’s op de luchthaven van Zaventem.



In 2013 stortte Touring zich op de geliberaliseerde markt van de keuringscentra. Van een Fins bedrijf kocht Touring toen de Mechelse NV Autoveiligheid. Na allerlei overnames bezet Touring 40 procent van de Vlaamse keuringmarkt. Met een jaaromzet van 70 miljoen euro is de business al goed voor een kwart van de groepsomzet en regelmatige miljoenendividenden.

‘We proberen investeringen te doen in de geest van onze leden’, zegt de Thibault. ‘We zoeken altijd activiteiten die rond mobiliteit draaien, al enkele jaren bestaan en mooie resultaten boeken. Maar we nemen onze tijd.’

Niet alle investeringen van Touring zijn succesvol. Geregeld kondigt de automobilistenclub een project aan waar later niets meer van vernomen wordt. Zo lanceerde Touring in 2007 Medicare, een noodknop waarmee oudere leden thuis medische bijstand kunnen aanvragen. Toen bleek dat 70 procent van de bellers sociaal contact zocht, verdween de dienst. Ook met de verdeling van defibrillatoren en een autodeelproject in de regio Brussel sprong Touring niet ver. ‘Wij starten vaak met een pilootproject’, zegt de Thibault. ‘Als het lukt, steken we er meer geld in. Als het niet lukt, stoppen we.’

Zorgenkind

Het grote zorgenkind is Touring Glass. Die autoruitvervanger richtte Touring in 2013 op omdat verzekeringsmaatschappijen en leasebedrijven de buik vol hadden van de hoge tarieven bij de overbekende marktleider Carglass. Maar het ambitieuze project liep van bij de start moeilijk. Touring Glass had in 2018 bijna 5 miljoen euro verliezen opgestapeld. De Thibault ontkent dat Touring onlangs overwoog de lastige activiteit stop te zetten. ‘Onze ambitie is niet marktleider te worden. We willen break-even draaien in 2020. We geloven in de business, maar het vraagt meer tijd dan verwacht.’

De glasmiserie laat zich ook voelen in de resultaten van de vzw Touring, die vooral de pechhulp omvat. De vzw, die profiteert van een gunstig btw-regime, boekte in 2018 een nettoverlies van 11,3 miljoen euro, mede door de minwaarde van 3 miljoen euro op Touring Glass. ‘2018 was een slecht jaar: we hadden veel meer interventies voor pannes door de langdurige koude in het eerste trimester’, zegt de Thibault, die beklemtoont dat 2019 wel winstgevend was. De fors groeiende nv Touring boekte in 2018 wel winst, maar kampt evengoed met magere winstmarges.

De dubbele bedrijfsstructuur roept al langer vragen op. Touring Glass is volledig geïntegreerd in de vzw. De keuringscentra zitten voor 80 procent bij de nv en 20 procent bij de vzw. Dient dat soort commerciële activiteiten nog de statutaire opdrachten van de vzw, zoals de valorisatie van het patrimonium van België en het propageren van het principe van samenhorigheid op de weg? ‘Die structuur is altijd zo geweest’, zegt de Thibault. ‘We zijn totaal in lijn met de regels.’



Boosters voor e-auto’s

De Thibault erkent dat de raad van bestuur bezig is met een ‘reflectie’ over de komende tien jaar. Meer wil hij daarover niet kwijt. Uit de jaarrekening blijkt dat de vzw een voorziening van 3,3 miljoen euro opzijzette voor de ‘heroriëntatie van de activiteiten’. Het document noemt het veranderende mobiliteitsgedrag een ‘enorme onzekerheid’.



Touring stoomt zich klaar voor de toekomst met ‘boostervoertuigen’ die de lege batterij van stilgevallen e-auto’s kunnen opladen. In 2017 investeerde de club in het Gentse softwarebedrijf Optimile, gespecialiseerd in ‘Mobility-as-a-Service’. Via de app kunnen klanten verschillende mobiliteitsvormen kopen, zoals een treinticket of een huurauto.

Touring probeert zijn hardnekkige imago van verdediger van koning auto met alle macht uit de wereld te helpen. Voorbij zijn de tijden dat de club de media haalde met een petitie tegen flitspalen of het idee autowrakken inclusief slachtoffers te laten wegslepen om de files te beperken. ‘Je kan niet blijven vasthouden aan het principe ‘alles en alleen voor de auto’’, zegt woordvoerder Danny Smagghe.

‘Elke weggebruiker is een kameleon’, zegt de Thibault. ‘Soms gebruikt hij de auto, soms de fiets of iets anders. We bieden producten daarom niet voor één voertuig aan, maar voor alle vormen van mobiliteit.’ Zo is er ook fietsbijstand. Al valt die business met 20 fietsreparaties per dag mager uit tegenover de 600.000 jaarlijkse autoherstellingen.

Welke dino’s sturen Touring? Touring zet zich, in tegenstelling tot aartsrivaal VAB, als onafhankelijke ledenclub in de markt. Maar het ledenbestand kalft al jaren af. Terwijl het in de jaren 90 nog 550.000 leden telde, is dat gekrompen tot 350.000. Touring relativeert die daling. De automobilistenclub bereikt almaar meer consumenten via de B2B-business. Daarbij bieden autoconstructeurs, leasebedrijven en verzekeraars nieuwe klanten gratis bijstand aan, zonder dat ze lid worden van Touring. Gewone leden hebben bij Touring weinig in de pap te brokken. Het managementcomité, waar het verloop traditioneel erg groot is, regelt de dagelijkse business. Kersvers CEO Bruno de Thibault is al jaren de operationele nummer één. Rond hem zweeft de raad van bestuur. De achtste verdieping in het hoofdgebouw, waar de bestuurders samenkomen, krijgt intern de bijnaam Jurassic Parc. Officieel worden de bestuurders aangeduid door 150 ‘effectieve leden’, al kan Touring hun namen om privacyredenen niet vrijgeven. Maar de raad wordt volgens critici van oudsher gevuld door dino’s uit het Belgische ons-kent-ons. Veel bestuurders zijn mannen op leeftijd, van adel of van liberale signatuur. Vicevoorzitter is prins Charles-Louis d’Arenberg, de voormalige voorzitter van Belgocontrol (nu Skeyes), die een Open VLD-stempel draagt. Ook de vorig jaar overleden oud-toppoliticus Armand De Decker, die de MR verliet na zijn rol in Kazachgate, zetelde lange tijd in de raad. Al jaren probeert Touring zijn raad van bestuur te moderniseren met financiële bollebozen, zoals Kinepolis-topman Eddy Duquenne. Na het afscheid van Dominique Offergeld, de kabinetschef van voormalig minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR), telt de raad opnieuw één vrouw, meldt Bruno de Thibault, al kan hij niet meteen op haar naam komen. Is Touring 125 jaar na zijn oprichting uitgegroeid tot een club van de oude Belgische adel? ‘Je ziet dat ook in andere landen’, zegt woordvoerder Danny Smagghe. ‘Dat zijn mensen die zich van in het begin hebben geëngageerd voor de maatschappij.’ Bruno de Thibault de Boesinghe gebruikt het tweede deel van zijn familienaam liever niet. ‘Ik ben iemand die heel eenvoudig is’, zegt hij. ‘Mijn vader zei altijd: je moet niet te veel aandacht trekken op je naam en het goede voorbeeld geven.’