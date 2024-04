De nieuwe partij van Sahra Wagenknecht, voormalig boegbeeld van Die Linke, is in opmars in Duitsland. Haar BSW staat voor een vriendschappelijke omgang met Rusland en Ostalgie, de nostalgie naar de DDR. 'Voor de oorlog in Oekraïne moet een realistisch onderhandelingsvoorstel komen', zegt ze in een gesprek met De Tijd.