Er is geen consensus in het kernkabinet over de aanduiding van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) als Eurocommissaris. De regering neemt slechts akte van de beslissing. 'De premier zal de Europese Commissievoorzitster melden dat de formerende partijen hem hebben geïnformeerd dat ze Lahbib voordragen', luidt het.