Bart De Wever (N-VA) wil dat er luchtafweer komt in de haven van Antwerpen. 'Antwerpen moet zichzelf kunnen verdedigen. Ik zal mijn stinkende best doen om in de noodzakelijke centen te voorzien', zegt De Wever, die de komende weken als formateur wil focussen op thema's zoals defensie.