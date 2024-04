Of ze het nu willen of niet, na de verkiezingen van 9 juni belanden N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette weer samen aan de onderhandelingstafel. Over één ding zijn ze het eens: de lage lonen moeten netto meer overhouden. Maar over de hervormingen die daarvoor nodig zijn? 'Ik hoop dat de Vlaamse kiezer op 9 juni basta la comedia zegt.'