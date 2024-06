Franstalig België telt pak meer parlementsleden, ministers en cabinetards dan Vlaanderen

Ons land telt over alle niveaus samen 31.800 politici, bestuurders en kabinetsmedewerkers. Vooral Franstalig België grossiert in politieke mandaten en functies.

De negen ministers van Volksgezondheid die tijdens de coronacrisis moesten aanschuiven voor overleg zijn in ons land het symbool geworden voor de complexe staatsstructuur en overdaad aan politieke functies. Een nieuwe studie van de economen Jean Hindriks en Alexandra Lamfalussy (UCLouvain, Itinera) toont dat we effectief relatief veel politici hebben. Dat is vooral toe te schrijven aan Franstalig België.

Alles samen telt België volgens de studie 31.800 'politici'. Daarvoor tellen de auteurs de 54 ministers en hun 2.000 kabinetsleden, de 592 parlementsleden, de 13.300 gemeenteraadsleden en de 9.580 bestuurders van intercommunales op. Van alle types politici zijn er meer in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen.

Om te beginnen telt Vlaanderen 1 minister per 740.000 inwoners. In Brussel en Wallonië is dat 1 per 230.000 inwoners. De drie regeringen die in Brussel en Wallonië beleid voeren - de Waalse en Brusselse Gewestregering en de Franse Gemeenschapsregering - hebben de grootste kabinetten. Samen met de federale regering kosten de kabinetten volgens de studie jaarlijks 300 miljoen euro belastinggeld.

De parlementaire mandaten tonen dezelfde verdeling. De Franse Gemeenschap - omgedoopt tot de Federatie Wallonië-Brussel - en het Waals Gewest tellen per hoofd van de bevolking twee keer meer parlementsleden dan Vlaanderen. In Brussel is dat zelfs vier keer zoveel. In internationaal perspectief is het aantal parlementsleden relatief hoog. Alleen Luxemburg en Portugal tellen in de studie meer volksvertegenwoordigers per miljoen inwoners dan België.

Dat sommige landen, zoals Frankrijk, een veel centraler aangestuurde overheid dan ons land hebben, is een eerste verklaring waarom België relatief veel politici kent.

Per kabinet tellen de Waalse, Brusselse en Franse gemeenschapsregering 40 à 50 voltijdse kabinetsmedewerkers. Federaal en Vlaams zijn er dat een 30-tal. In de Duitstalige Gemeenschap amper 9.

Bouchez pleit voor fusie

Een tweede verklaring ligt bij de deelstaatregeringen. In Vlaanderen is de structuur relatief efficiënt, omdat gemeenschap en gewest zijn gefuseerd en er maar één parlement en één regering is. Aan Franstalige kant is die fusie niet gebeurd, waardoor de gemeenschap en het gewest naast elkaar opereren. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die volop bezig is met de vorming van de Waalse en Franse Gemeenschapsregering, wil een eerste stap tot een fusie zetten. Hij kondigde aan voor de twee regeringen dezelfde ministers te benoemen.

Het grote knelpunt is Brussel, waar behalve de gewestregering ook drie gemeenschapscommissies een deel van de bevoegdheden van de Franse Gemeenschapsregering en de Vlaamse regering uitoefenen. Ook wijzen de onderzoekers op de versnippering van bevoegdheden, omdat die maar deels gesplitst werden. 'Mobiliteit, gezondheid en milieu zijn verspreid over meerdere ministeries op verschillende machtsniveaus, wat onvermijdelijk leidt tot een verwatering van de verantwoordelijkheden.'

Kabinetten

Behalve de structuur is ook de politieke cultuur een verklaring. Per kabinet tellen de Waalse, Brusselse en Franse Gemeenschapsregering 40 à 50 voltijdse kabinetsmedewerkers. Federaal en Vlaams zijn er dat een 30-tal. In de Duitstalige Gemeenschap amper 9.

'Personeelsaantallen vergelijken is een riskante oefening, omdat de competenties van kabinet tot kabinet niet dezelfde zijn. Het is echter moeilijk om een 20-tal personeelsleden extra te rechtvaardigen. Vooral omdat de bevoegdheden van Wallonië verdeeld zijn tussen de Waalse regering en die van de Federatie Wallonië-Brussel', zeggen de onderzoekers.