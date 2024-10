Bij Vooruit is er weinig vrees dat de achterban in Gent wil terugkrabbelen, nadat het partijbestuur het mandaat heeft gegeven om in kartel met liberaal burgemeester Matthias De Clercq verder te onderhandelen met de N-VA. Tegen zondag hoopt Vooruit een 'links bestuursakkoord' aan de Gentse leden voor te kunnen leggen.