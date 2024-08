Na de electorale afgang van Antwerps kopstuk Filip Dewinter op 9 juni, wordt een tandje bijgestoken voor de Antwerpse campagne om te vermijden dat Dewinter en de partij op 13 oktober in haar historisch bolwerk electoraal verpletterd wordt. 'Wat hier gebeurt, gebeurt vroeg of laat elders in Vlaanderen', zegt Dewinter.