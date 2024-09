De hoop van de N-VA om deze week snelheid te maken in de vorming van de nieuwe Vlaamse regering wordt de kop ingedrukt. Na Vooruit plaatst ook CD&V grote kanttekeningen bij de compromistekst van formateur Matthias Diependaele (N-VA). 'Als dit een landingsnota is, gaan we niet snel landen', aldus Sammy Mahdi.