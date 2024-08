'Toen vanuit Oostende de vraag kwam om in oktober lijsttrekker te worden, heb ik mezelf verbaasd en 'ja' gezegd.' Gewezen sp.a-voorzitter John Crombez is terug, vier jaar nadat hij de politiek vaarwel had gezegd. In de badstad worden de verkiezingen een clash met Bart Tommelein (Open VLD), die het in 2018 haalde van de socialist Johan Vande Lanotte.