Auteur Dominique Willaert, die maanden rondtrok in de Denderstreek, schetst de Ninoofse verkiezingswinnaar Guy D'haeseleer als een sluw politiek talent. 'Met tal van liefdadigheidsacties lokt hij mensen in de val. Hij is ook goed voorbereid op besturen.' Maar Willaert ziet geen oplossingen in D'haeseleers 'symbolische maatregelen'.