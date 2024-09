Nadat ze net niet de grootste partij van Vlaanderen werd in juni staat het Vlaams Belang voor een herkansing bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Voorzitter Tom Van Grieken droomt van de 'verkiezingen van de verankering' - van Sint-Truiden tot Wielsbeke - maar die Vlaams Belang-golf is niet evident. 'In tegenstelling tot de CD&V-kandidaten kent niemand me.'