De selfiedrone | Waarom je (g)een drone nodig hebt die vanzelf in je hand landt

Een gadget verlicht de zwaarte van het bestaan. In deze aflevering: de selfiedrone. Of waarom je (g)een drone nodig hebt die vanzelf in je hand landt.

Nut

Selfies met je smartphone? Dat is zo passé. Tegenwoordig haal je een drone uit je jaszak, gebruik je je hand als lanceerplatform en... 3, 2, 1, cheese! Een minidrone weegt zo’n 130 gram en tilt selfies letterlijk naar een hoger niveau. Of het nu gaat om een groepsfoto, een memorabel luchtbeeld van je vakantie, of een video van tijdens je mountainbiketocht: de 4K-videobeelden van een drone zoals de DJI Neo maken van iedereen een straffe videograaf.

Advertentie

Innovatie

Selfiedrones zoals de DJI Neo en HoverAir X1 zijn ontworpen voor maximaal gebruiksgemak. Door slimme technologieën zoals AI-gestuurde functies, automatische gezichts- en objectherkenning, en ingebouwde stabilisatiesystemen blijft je drone altijd stabiel in de lucht hangen. Toch zijn deze drones door hun beperkte gewicht erg vatbaar voor windstoten.

Advertentie

Minidrones kun je op verschillende manieren besturen: met een simpele smartphone-app, een klassieke controller voor meer precisie, of – voor wie all-in wil gaan – met een FPV (First Person View)-bril. Met die bril lijkt het alsof je zelf door de lucht zweeft, op de vleugels van je drone.

Fun

Wat deze minidrones echt leuk maakt, zijn de automatische vluchtmodi. Denk aan de ‘rocket’-modus, waarbij de drone verticaal omhoogschiet, de ‘helix’-modus, waarbij hij in een spiraal om je heen draait, of de ‘boomerang’-modus, waarbij de drone in een cirkel om je heen vliegt. Dat soort stunt-en-vliegwerk levert spectaculaire opnames op – zonder dat je er veel voor hoeft te doen.

Hoewel deze drones vol technologie zitten, is de obstakeldetectie nog niet perfect. Let dus goed op om botsingen met bomen te voorkomen. Ook het geluid is een verbeterpunt: de propellers van de DJI Neo zijn behoorlijk luidruchtig, waardoor iedereen in je omgeving weet dat je luchtfoto’s aan het maken bent.

Prijs