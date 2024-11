Geurkunstenaar Laura de Coninck stelde exclusief parfum samen voor KMSKA

Laura de Coninck schildert en creëert parfums, en is daarmee de perfecte kandidate om voor het KMSKA een exclusieve geur samen te stellen.

‘Oké, laten we eerlijk zijn: het moet in de oudheid verschrikkelijk gestonken hebben.’ We zijn op geurreis met Laura de Coninck doorheen het Museum voor Schone Kunsten, en laat dit dus alvast duidelijk zijn: het KMSKA-parfum is géén letterlijke evocatie van wat hier op doeken te zien is. Er zijn geen aroma’s van jachttaferelen of kruisafnames te bespeuren, het ruikt niet naar oestereetsters of ongewassen blote lijven.

Wat het wel is, is een complex verhaal met veel laagjes. Een jaar lang werkte De Coninck als ‘olfactory artist’ voor het KMSKA, met de hulp van parfumhistoricus Alexandre Helwani, kunsthistoricus Koen Bulckens en parfumexperte Sofie Albrecht. Haar opdracht: vertaal de essentie van het KMSKA in een uniseks parfum.

Laura de Coninck vertaalde de essentie van het KMSKA in een uniseks parfum.

Zes apothekersflesjes

Het resultaat van een jaar lang researchen en experimenteren draagt De Coninck bij zich in een klein, doorschijnend plastic ziploc-zakje: zes apothekersflesjes met geurakkoorden die ze ontwikkelde om elk één aspect van het museum te capteren. Die zes akkoorden samen componeerde ze tot één harmonieus geheel. Het resultaat ruikt in zekere zin heel vertrouwd – geen wonder als je straks de ingrediënten ontdekt – maar toch lijkt het op geen enkel ander parfum dat je ooit hebt geroken. Het grootste compliment dat een geurkunstenaar kan krijgen.

Zullen we beginnen bij het begin? De Coninck toont in de eerste zaal de maquette van het museumgebouw, die mee de ruggengraat van het parfum inspireerde. ‘Het centrale thema is clair-obscur: het spel tussen licht en donker dat je in veel kunstwerken terugvindt, maar ook in dit gebouw: er zijn de historische zalen die iedereen kent, waar sinds de verbouwing een kraakhelder wit gedeelte aan is toegevoegd. Er is de klassieke collectie, maar ook moderne kunst. Die dualiteit, tussen oud en nieuw, tussen donker en licht, verleden en toekomst wil ik in de geur met elkaar verzoenen. In de basis ontwaar je daarom diepe, intense geurnoten als wierook en hout, maar die worden opgetild door moderne, transparante, frisse akkoorden. Het een kan niet zonder het ander, de zwaarte en het licht hebben elkaar nodig.’

De spijker van Christus

We wandelen verder door de zalen met oude meesters. Waar wij een doek met verf zien – stillevens, landschappen of portretten – opent voor De Coninck een boeket van geuren. Soms lijkt die connectie heel vanzelfsprekend: bij bloemen, om maar iets te noemen. Tot de geurexperte begint te vertellen over de symboliek die achter het plaatje schuilt. ‘Op heel veel werken zie je anjers: die ‘godsbloem’ staat symbool voor zuiverheid, maar wordt op schilderwerken vooral afgebeeld om de geur: anjers ruiken sterk naar kruidnagel, en verwijzen op die manier naar de spijker, als symbool voor het lijden van Christus. Wanneer een vrouw met een anjer wordt getoond, illustreert dat haar kuisheid en devotie.’

Ook in de moderne kunst die je hier in de collectie vindt, komt de spijker vaak terug vanwege die geladen symboliek, zoals bij Zero-artiest Günther Uecker, die met ‘Donker veld’ uit 1979 een sculpturaal veld met nagels toont, voor een licht-donkereffect. ‘Dat inspireerde me om zeker kruidnagel in het parfum te verwerken, omdat die nagel ook op symbolische wijze de brug slaat tussen de klassieke en moderne kunst’, aldus De Coninck.

Laura de Coninck componeerde het KMSKA-parfum met zes geurakkoorden die elk één aspect van het museum capteren. © Thomas Legrève

Heilige olie