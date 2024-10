Het led-gezichtsmasker | Waarom je (g)een masker nodig hebt om eruit te zien als Hannibal Lecter

via LinkedIn

via Twitter

via Facebook

Een gadget verlicht de zwaarte van het bestaan. In deze aflevering: het led-gezichtsmasker. Of waarom je (g)een masker nodig hebt om eruit te zien als Hannibal Lecter.

Innovatie

Sinds de Netflixserie ‘Emily in Paris’ is het led-gezichtsmasker een ware beautyhype, met celebrity’s zoals Victoria Beckham en Julia Roberts als fans. Het ene model doet denken aan de iconische psychopaat Hannibal Lecter, terwijl andere maskers je meer laten lijken op een Power Ranger. Wat ze echter gemeen hebben, is dat ze verschillende golflengtes van licht gebruiken om huidproblemen aan te pakken.