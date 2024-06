Architect Hannes Peer herdefinieert luxemeubelmerk Minotti

Zijn naam doet anders vermoeden, maar Peer heeft wel degelijk een Italiaans paspoort. Hij is afkomstig uit de Zuid-Tiroolse stad Bolzano. Voor hij in 2009 zijn studio oprichtte in Milaan (waar hij ook studeerde aan de Politecnico) werkte hij onder meer voor architect Rem Koolhaas in Rotterdam. Peer is iemand met een breed referentiekader en veel historische bagage. Hij kijkt niet alleen naar design en architectuur, maar evengoed naar beeldende kunst en mode. Zo doopte hij zijn modulaire zetel ‘Yves’, naar Yves Saint Laurent. ‘Hij doorbrak de stijfheid in de mode. Ik wil hetzelfde doen voor meubels’, vertelt Peer. ‘De meeste Minotti-sofa’s zijn eerder vierkant of rechthoekig. Ik wilde een zetel die zachtheid uitstraalde en introduceerde ronde, organische vormen. Het is een heel polyvalent ontwerp: met de elementen kun je meer dan driehonderd combinaties maken.’

Er lijkt een nieuw tijdperk aangebroken voor het Italiaanse Minotti. Met een hele rist nieuwe ontwerpen van architect-designer Hannes Peer, zoals ‘Emmi’. © Courtesy of Minotti

Maandag Minotti-dag

Zetels vormen de ruggengraat van Minotti, maar Peer hield het daar niet bij. ‘Tijdens het ontwerpproces belandden we in een creatieve stroomversnelling. Hoe meer we maakten, hoe hongeriger we werden. Minotti bleef me maar nieuwe ontwerpen vragen: boekenkast, bar, lage tafels, ga zo maar door. Elke maandag was het in mijn studio Minotti-dag. Het was een intensief proces. Voor de fauteuil bijvoorbeeld maakten we twintig prototypes. Dat is echt zot. Maar het was nodig to get it Minotti-right and Hannes Peer-right’, lacht hij. ‘Die fauteuil is echt mijn lievelingsstuk uit de collectie. Daarom vernoemde ik hem naar mijn oma, Emmi.’

Als we het zo horen, lijkt Peer de gedoodverfde opvolger van Dordoni. Maar daar wil Minotti niet van weten. ‘We willen geen nieuwe artdirector. Voor ons is Dordoni onvervangbaar. Nu zetten we zelf de stilistische koers uit. We zijn zoals een dirigent die alle musici – de designers met wie we werken – mooi moet laten samenspelen. In die symfonie zoeken we innovatie en vernieuwing, zonder het Minotti-DNA uit het oog te verliezen. Juist op zo’n transitiemoment is continuïteit belangrijk. Hannes heeft onze stijl op zijn eigen manier heruitgevonden’, aldus Roberto Minotti.

De ‘Yves’-sofa noemt hij daarvan een mooi voorbeeld. ‘Aan de voorkant zie je vooral de organische, ronde en vrouwelijke vormen. Dat is Peers inbreng. Aan de achterkant oogt de zetel geometrisch, mannelijk en monolithisch, typisch voor Minotti. Samen met de verfijnde afwerking. De inborst van ons bedrijf is artisanaal, haute couture als je wil. Ook al gebruiken we hedendaagse technologie.’

Matchmaker

Dat het pad van Peer en Minotti kruiste, is dankzij wijlen Dordoni. Hij stelde de twee aan elkaar voor. ‘Nog voor hij ziek werd, zei Rodolfo dat we eens een koffie moesten drinken met Hannes Peer, een architect die al een tijd op zijn radar stond. Dat deden we tijdens het Salone van 2021. De klik was er meteen. Hannes heeft een heel grote culturele bagage en een verfijnde manier van denken’, vertelt Roberto. ‘Hannes is een vrije geest, iemand met een sterk karakter en een duidelijke eigen taal. Daar waren we naar op zoek. Dat hij nog niet veel samenwerkingen deed met industriële designmerken, speelde ook mee. Dat geeft een andere attitude. Vanuit zijn job als architect benadert hij elk project als maatwerk. Wat ik het grootste talent van Peer vind? Zijn werk is letterlijk buitengewoon. Het is nooit gewoontjes, in tegenstelling tot veel van zijn collega’s.’

Sculpturaal en decoratief, het ‘Janis’-kamerscherm bestaat uit vervormde geometrische panelen. © Courtesy of Minotti

Het is niet de eerste keer dat Dordoni matchmaker speelde bij Minotti. Tot 2017 tekende hij de collectie volledig zelf. Sindsdien nodigde Dordoni af en toe gastontwerpers uit, onder wie Nendo, GamFratesi en Marcio Kogan. Op dat elan gaat Minotti nu voort. De samenwerking met Peer is nog niet op. ‘Vorige week zaten we nog samen om de nieuwe projecten voor 2025 te bespreken, waaronder een eetkamerstoel en een nieuwe sofa’, zegt Roberto.

Zijn vader Alberto richtte het meubelmerk op in 1948. Roberto en Renato namen de fakkel van hem over in 1991. Intussen is ook de derde generatie aan boord: Renato’s zonen Alessio en Alessandro en Roberto’s kinderen Susanna en Leonardo kwamen het bedrijf binnen tussen 1998 en 2020. ‘We betrekken hen bij elke beslissing, maar wij hakken voorlopig nog de knopen door’, aldus Roberto, die het succes van Minotti toeschrijft aan hun liefde voor de moeilijke weg. ‘Wie als bedrijf succesvol wil zijn, moet weerstaan aan de verleiding van de gemakkelijkste weg. Je moet continu buiten je comfortzone gaan. De manier waarop je moeilijkheden overwint: daarmee maak je het verschil met je collega’s.’