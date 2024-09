Ultieme luxe | Deze maker produceert handgemaakte paardenhaarmatrassen

Wat maakt je dag? ‘Een goede nacht. Ik kan gelukkig bijna overal slapen. Slapen is een evidentie, maar tegelijk ook erg moeilijk. De nacht is niet passief, maar actief. Mensen bedenken van alles om beter te kunnen slapen. Maar slapen is iets heel persoonlijks. Uiteindelijk moet je het zelf doen.’

© John Brömstrup

Hoe maak je het verschil? ‘Een matras is 100 procent handwerk, gemaakt in ons familieatelier. We doen hier alles, van a tot z. Ruim vijf dagen kost het om één matras te vervaardigen, dus we kunnen er ongeveer vier per maand maken. Grotere aantallen zijn gewoon niet haalbaar. Er zal nooit massaproductie zijn. In één matras zit het gesponnen haar van 43 paardenstaarten. Het paardenhaar komt van een spinnerij in Zwitserland, waar mijn overgrootvader indertijd al mee samenwerkte. Het is een magisch natuurproduct, gesponnen tot vezels van 25 centimeter lang. Het ademt, absorbeert vocht en is antiseptisch. Ik heb nog geen enkel ander materiaal gevonden met betere eigenschappen.’

Waar moet je dringend werk van maken? ‘Leren om rustig te blijven nu mijn vinger gebroken is. De kunst van het rusten hoort onlosmakelijk bij de kunst van het werken. Rust is ons werk. Onze matrassen zijn niet gemaakt om mooi te zijn, ze zijn gemaakt om te performen: hun stresstest is de nacht. Vandaar dat we ook slaapplekken openen, zodat gasten op onze matrassen kunnen slapen. In Berlijn hebben we de Schöneberger Zimmer: een guestroom boven het bel-etageappartement waar we de matrassen maken. Gasten kunnen binnenkijken in het atelier en zien hoe we te werk gaan. Ze worden deel van het proces. In plaats van mijn uitleg te doen over het product, kunnen ze het live zien maken én erop slapen. Ook in Parijs hebben we op de zesde etage van een appartementsgebouw een minimalistisch eenkamer­appartementje waar je kunt overnachten op een van onze matrassen. En we willen ook graag in Antwerpen zo’n slaapplek openen.’

© John Brömstrup

Wat is er momenteel in de maak? ‘We zijn bezig met kussens voor daybeds, bestemd voor een creatief bureau in Berlijn. We zullen die kussens opnieuw bekleden met stof en de vulling hergebruiken. Ik kreeg recent ook telefoon van Markus Odermatt, de gerant van Villa Feltrinelli, een vijfsterrenhotel aan het Gardameer en een plek waar de Italiaanse dictator Benito Mussolini blijkbaar nog heeft gewoond. Odermatt bleek afkomstig van hetzelfde dorpje in Zwitserland als ik. En zijn grootvader had ooit een paardenhaarmatras besteld bij mijn grootvader. Hij zei dat hij alle luxematrassen, van V-Spring tot Hästens, al had getest. Maar hij wilde voor zijn hotel het verhaal van zijn en mijn grootvader voortzetten. Hij bestelde al twee matrassen, een voor zichzelf en een voor zijn zoon. Hij wil het hotel nu heruitvinden, dus brainstormden we over een slaapzaal met onze matrassen. Zoals een jeugdherberg, maar dan premium.’

Wat maakt je boos? ‘De tv-reeks ‘Emily in Paris’. Ik hou niet zo van de overdreven decoratieve decors die erin voorkomen. Geef mij maar een minimalistische esthetiek. Mijn Berlijnse kant zeker?’