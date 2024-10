Binnenkijken in de collectie design van architect Mathieu Luyens

Lees meer Kijk binnen in een oerwoudflat met meer dan 250 planten

‘In de jaren 90 bezocht ze elke maand haar favoriete winkel in Merelbeke, soms voor een eierdopje, soms voor een zetel van B&B Italia of iets van Vitra of Alessi. Mijn grootvader had lunaparken, onder meer in de Langestraat in Oostende. Daar ging ze geregeld naar White Interiors. Zo evolueerde haar smaak richting vintage: echt oude, verweerde stukken – op het laatst kon er geen patina genoeg zijn. Deze ‘Lounge Chair’ en ‘Ottoman’ van Eames kocht ze daar. Hij was gesigneerd door een beroemdheid, maar ik weet niet wie: de poetsvrouw heeft de handtekening weggepoetst. Het verhaal is weg.’

Containers op Ibiza

De Lange kocht gráág bij, maar de plaats was beperkt, waardoor veel spullen werden gestockeerd. ‘Dat is zonde’, zegt haar zoon, ‘want zo kunnen vocht en schimmel ze aantasten. Toen mijn broer en ik het huis verlieten, mochten we spullen kiezen die bij ons appartement pasten. De overdracht gebeurde geleidelijk en organisch. Laurens heeft minder interesse in design, dus verzorgde mijn moeder de inrichting van zijn huis, waardoor hij toch zeer hippe dingen heeft staan. Ook na haar overlijden waren we er onderling na een halfuurtje uit, zonder schattingen.’

Moeder had alles driedubbel, ook borden, bestek en glazen. ‘Dat is zeer mooi, en ik ben er dankbaar voor, maar onlangs realiseerde ik me dat erfenissen ook belemmerend kunnen zijn: er is bijna niets wat ik zelf heb gekozen. We erfden ook haar ‘casa payesa’, een van de oudste authentieke boerderijtjes op Ibiza. Maar Julie en ik willen eigenlijk geen buitenverblijf: we reizen graag de wereld rond. Dat is wat je een luxeprobleem noemt. Op Ibiza kocht mijn moeder ook de ruïne van een oude finca. Ze was mateloos geboeid door de geschiedenis ervan en droomde over wat het kon worden. Nu bouwen we daar iets voor onszelf. Ik kijk ernaar uit om het in te richten, maar ik zal weer niet veel moeten kopen. Ook haar huis op Ibiza staat vol design, en in de tuin liet ze twee containers plaatsen voor de rest.’

De ‘Snoopy’-tafellamp van Flos, een limited edition in matzwart. © Alexander D'Hiet

In prijs verdubbeld