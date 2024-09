'Elke lamp die ik maak is een zoektocht naar perfectie'

In deze rubriek geven we het woord aan makers die het gemaakt hebben. Deze week: houtbewerker en lampenmaker Jeroen De Ruddere over de Porsche van zijn dromen, schaafsel in je onderbroek en Grace Jones’ koplamp.

Hoe maakt u het?

‘Fysiek ben ik niet top door een hernia. Al klinkt dat woord erger dan ik me voel, want ik ben eigenlijk zeer gelukkig. Ik kan mijn ei kwijt als lampenmaker en -ontwerper. Ik heb veel bestellingen binnen en er staat een nieuw lampmodel op punt, de ‘CL140’. Ook in mijn privéleven ben ik zot content. Ik heb een fantastische vrouw, goeie vrienden en een dochter van drie die zich volop ontwikkelt. Recent heb ik een nog beter evenwicht gevonden tussen leven en werk, zodat ik meer ruimte heb voor creativiteit. Mijn vrouw besliste om de marketing van mijn lampenmerk over te nemen. Zij schept orde in mijn creatieve chaos. We vullen elkaar zeer goed aan.’

© Alexander D'Hiet

Hoe maak je het verschil?

‘Ik maak en ontwerp uitgepuurde lampen in massief hout. De vorm van de lampenvoeten doen mensen soms denken aan een boomstam. Met zijn knoesten en barsten is hout een levend materiaal. Ik wil de natuur naar boven halen in elk stuk. Elke lamp van eik, mahonie, notelaar of es is een zoektocht naar perfectie. Alles moet kloppen: het materiaal, de beits, de kleur, de hoogte, de keuze van de stof, de lampenkap, het snoer, de schakelaar, de stekker. Verhoudingen zijn heel belangrijk. Als ik onderweg ben, maak ik vaak foto’s van gebouwen of objecten waarin ik interessante proporties zie. Ik schets nog alles op papier, ik doe niks in 3D. In mijn schetsboek staat zelfs een lamp, gebaseerd op de verhoudingen van Grace Jones’ hoofd.’

‘Ik hou van analoge elementen, zoals een mooie schakelaar en een stoffen snoer. Draadloze bediening is niet mijn ding.’

Waar moet je dringend werk van maken?

‘Van mijn experimenten met brons, glas en inox. Ik wil graag tests doen met andere materialen dan hout en stof. En ik heb ideeën om de collectie uit te breiden met andere interieurobjecten. Ik zoek ook naar een groter atelier in het Latemse. Zeker als ik zelf extra machines wil aanschaffen, bijvoorbeeld om te zandstralen. Wat een verschil met mijn beginjaren, toen ik nog hout draaide in mijn garage thuis. De afgewerkte modellen presenteerde ik aan mijn klanten in mijn slaapkamer. Een zottekot was dat. Ik ben blij dat mijn vrouw het toen heeft volgehouden met mij.’

Wat maakt wie je bent?

‘Mijn grootvader Jef had een bekende schrijnwerkerij in Ieper. Hij was gespecialiseerd in grote restauraties van platgebombardeerde gebouwen in de Westhoek. Maar hij kon ook uit een blok hout prachtige beeldjes sculpteren. Toen hij met pensioen ging, verhuisde hij zijn atelier en machines naar zijn zolder. Daar maakt hij van alles voor mij. Van miniatuurhalfpipes voor fingerskateboards tot doosjes voor mijn gameboyspelletjes.’

‘Ik werkte in de verkoop bij een trappenmaker, waar ik veel over hout leerde kennen. Momenteel werk ik nog deeltijds bij parketmaker Belgiqa. Via die weg kwam ik in contact met toparchitectuur, iets wat me altijd al triggerde. Ikzelf ben opgeleid als marketeer, maar studeerde houtbewerking en elektriciteit bij. Hout draaien is een zeer specifieke skill, waarmee niemand geboren wordt. Ikzelf heb die stiel geleerd bij een gepensioneerde houtdraaier uit Damme, een van de beste van het land. In het begin was ik een dag bezig aan één lampenvoet. En mijn onderbroek zat vol houtschilfers. Intussen gaat het gelukkig vlotter.’

© Alexander D'Hiet

Wat is er momenteel in de maak?

‘Ik werk aan zo’n 40 bestellingen voor klanten in België, Engeland, de VS, Zwitserland, Ibiza, Frankrijk, Luxemburg, Italië en Dubai. Wereldwijd heb ik ongeveer dertig verkooppunten. Ik heb ook al stukken mogen maken voor het luxehuis Hermès, voor de restaurants Cotton Club op Ibiza en in het Zwitserse Andermatt, voor architect Vincent Van Duysen en voor het modelabel Elisabetta Franchi. Ook in Hof Van Cleve staat er een lamp van mij.’

Waar maak je je zorgen over?

‘Ik heb een ongelofelijke drive, ik kan het werk moeilijk van me afzetten. Maar af en toe heb ik toch een helikopterview nodig over mijn business. Ik heb geen schrik om te ondernemen, maar personeel moeten aanwerven om de bestellingen rond te krijgen, vind ik wel beangstigend. Wanneer ik stress heb, denk ik altijd terug aan de dingen die me tien jaar geleden stress gaven. Dat helpt me om mijn huidige zorgen in perspectief te plaatsen.’

Waar maakte je een potje van?

‘Bij draaiwerk ben ik soms te haastig. Als de draaisnelheid te hoog is en ik te veel druk zet op de beitel, schiet er soms een stuk van mijn lampenvoeten. Met die ‘kadavers’ – gedraaide lampenvoeten waarmee iets fout liep – wil ik ooit nog iets doen. Bewerken met een roofingbrander bijvoorbeeld.’

Waar kan men je warm voor maken?

‘Voor een Porsche 911 Targa uit mijn geboortejaar 1987. Mijn vrouw en ik leenden er onlangs een om naar de Voerstreek te rijden. En nu wil ik er natuurlijk zelf een. Dagdagelijks rijd ik het liefst automatisch, maar in mijn vrije tijd verkies ik een handgeschakelde sportieve auto. Natuurlijk kan ik lampen ontwerpen met draadloze bediening, maar ik doe het niet. Ik hou van die analoge elementen, zoals een mooie schakelaar, een stoffen snoer en een stekker die niet banaal is.’

Wat maakt je dag goed?