‘Steve Jobs heeft de wereld veranderd, en hier staat de geschiedenis daarvan’

In 1997 kwam de iMac op de markt. Hij heeft er vijftien op een rij, waaronder zeldzame limited editions met een flowerpowercase of een transparante behuizing als een skelethorloge. ‘Op dat moment verscheen ook de eerste iBook. Allebei zeer succesvol.’

Hij toont zijn curiosa: een eenmalig, nooit gecommercialiseerd spel van Apple en zelfs een paar Apple Computer Sneakers, ook wel ‘Air Mac’ genoemd – een promomiddel dat Apple alleen liet maken voor medewerkers. ‘Die kostten me zowat 3000 euro. Er wordt op geboden als gek; er zijn véél Apple-verzamelaars.’

Kwartier verlamd

De witte iPod van de eerste generatie is voor velen jeugdsentiment. ‘Ze werden steeds kleiner, tot je ze niet meer vond’, lacht hij. Er staan ook vroege iPhones, inclusief namaakversies zoals de ‘iPhene’. ‘Komisch, toch? In België was ik een van de allereerste iPhone-gebruikers. Een week nadat hij in de zomer van 2007 in de VS werd gelanceerd, reed ik naar Parijs. Daar was al een invoerder die ze jailbreakte, waardoor je ze hier kon gebruiken. In mijn auto heb ik toen een kwartier lang naar dat toestel zitten kijken: Wat heeft die Steve Jobs nú gemaakt? Zo’n moment krijg je niet vaak in je leven – het was een enorme sprong voorwaarts. Jobs had voor het eerst een computer gemaakt waarmee je ook kon bellen en waarmee hij de hele telefoniemarkt in handen nam. Er bestaan filmpjes waarin Steve Ballmer, de toenmalige CEO van Microsoft, hem uitlacht: “Dat zal nooit werken.”’

‘Mijn eerste iPhone vind ik niet meer, helaas. Toen ik hem destijds tijdens vergaderingen bovenhaalde, ging het eerst een halfuur daarover. “Kijk eens wat ik er allemaal mee kan!”’

Brains zijn weg

‘Je kunt stellen dat deze verzameling een eerbetoon is aan de visionair Steve Jobs. Ik bewonder hoe hij nooit opgaf. Hij zei: “Dít gaan we maken.” En riepen zijn ingenieurs dat het onmogelijk was, dan luidde zijn antwoord: “Kan best, maar we zullen het toch doen.” Hij bedacht wonderlijke dingen die het leven makkelijker maakten. Dat er ook producten flopten, hoort erbij. In mijn ogen heeft hij de wereld veranderd, en hier staat de geschiedenis daarvan. Apple vind ik het mooiste bedrijf ter wereld, en dat komt puur door Jobs. De rest zijn meelopers.’

‘Neem de mixed-reality-headset Vision Pro: dat wordt een flop. Ik was bij de eersten die er een kochten. Hij is leuk en imposant, maar zwaar en onhandig. Ik krijg er hoofdpijn van. Wel bijzonder mooi gebouwd. Maar eerlijk: soms lijkt het design van Apple sterk op de ontwerpen die de legendarische ontwerper Dieter Rams in de jaren 1970 en 1980 maakte voor Braun. Nu is Apple niet langer vernieuwend. Indien Jobs vandaag nog zou leven, had hij allang iets bedacht waar wij niet eens aan denken. De brains zijn weg.’

Moeders kroketmachine

‘Indien Steve Jobs vandaag nog zou leven, had hij allang iets bedacht waar wij niet eens aan denken’, zegt Patrick Hanssens. © Alexander D'Hiet

‘Verzameldrang had ik altijd al. Op mijn twaalfde begon ik met postzegels. Maar na een klik in mijn hoofd verkocht ik alles en stapte over op zeepjes. In geen tijd had ik een van de grootste verzamelingen van België. Mijn peter maakte houten plankjes om ze op uit te stallen en als je op mijn kamer kwam, deden je ogen pijn van alle zepen. Ook die gingen plots de deur uit. Dan kwamen de vintage stereo-installaties – ik heb er een loods van vol. En auto’s: Porsches, BMW’s, Citroën DS’en... Tot ik opnieuw besloot om me te focussen op één merk: Maserati. Ik heb er ruim twintig.’