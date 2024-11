Veurnse start-up Prado van Renson-telg brengt 'lucht in licht' met ventilerende armaturen

De Veurnse start-up Prado zet zijn eerste stappen in de VS en opende een nieuwe showroom in Antwerpen. De Belgische toparchitecten Axel Vervoordt en Vincent Van Duysen zijn alvast fan.

‘Ventilatie is bij designers en interieurarchitecten niet altijd sexy. Ik wilde daar verandering in brengen’, vertelt Thibault Renson (33) in de Antwerpse showroom The Chapel. Naast de Sint-Pauluskerk opende Renson een zogenaamde ‘sanctuary’ waar architecten het Prado-gamma kunnen ontdekken. Met donkere muren, een gigantische inox tafel en vooral véél spots. Prado is gespecialiseerd in verlichting waarin ventilatiesystemen zijn geïntegreerd, alles in één armatuur. ‘We maken ventilatie onzichtbaar en kunnen ook bewegingssensoren of camera’s in onze verlichting verwerken.’

‘Design heeft me altijd gefascineerd’, vertelt Renson, wiens ondernemerspassie in het bloed zit. Zijn vader Luc Renson staat aan het hoofd van Duco in Veurne, een specialist in ventilatie en zonnewering, terwijl zijn oom Paul Renson zaakvoerder is van het Waregemse Renson, bekend van ventilatie, terrasoverkappingen, gevelbekleding en zonwering. In 2019 waagde de Renson-telg, na vijf jaar bij Coca-Cola, de sprong naar het ondernemerschap.

Advertentie

Advertentie

‘Het idee ontstond tijdens een bezoek aan de Apple Store in New York, waar ik geïnspireerd raakte door de mogelijkheden om rust te creëren aan het plafond. Ik pitchte mijn concept van een minimalistische spot met geïntegreerde ventilatie aan enkele Belgische architecten, maar niemand was meteen overtuigd. “We fotoshoppen de ventilatie wel weg voor de fotoshoot”, was de reactie. Toch zette ik door, dankzij mijn koppigheid en de opportuniteiten die ik zag in high-end verlichting. In februari 2021 lanceerden we ons merk met twee spots – een met ventilatie, een zonder – en onze website.’ Sindsdien gaat het hard voor Prado, dat inmiddels vijftig medewerkers telt, enkele designprijzen op zak heeft en zelfs de sprong naar de overkant van de oceaan waagde. ‘Onze concullega’s hebben een dikke bijbel vol verlichting, maar eigenlijk is dat niet meer van deze tijd. De trend nu is dat architecten twee types armaturen in de hele woning gebruiken, om zoveel mogelijk rust te creëren. Less is more.’

Als telg van de Renson-familie combineert Thibault Renson zijn passie voor design met een rijke geschiedenis in ventilatietechnologie. © Siska Vandecasteele

Van brons tot ‘gunmetal’

Renson toont enkele van zijn verlichtingsopties: ledspots in brons, zwart en ‘gunmetal’. Het ventilatieventiel hoef je niet te zoeken, want dat zit gewoon in de spot verwerkt. ‘Het lijkt misschien een gewone designspot, maar via deze kleine openingen ventileren we de ruimte. De luchttoevoer en -afvoer zijn volledig onzichtbaar en compatibel met elk ventilatiesysteem voor verbouwingen of nieuwbouwwoningen. Onze lamp zit in het ventilatiekanaal, dat in het plafond zit ingebouwd, waardoor de spot permanent wordt gekoeld en dus langer meegaat.’

Voor Renson is ventilatie een no-brainer. ‘Het basisprincipe is om vervuilde lucht af te zuigen uit ‘natte’ ruimtes, zoals een badkamer of keuken. Maar ook in ‘droge’ ruimtes, zoals een slaapkamer, zijn er voordelen. De verse, frisse lucht verbetert de luchtkwaliteit, wat een positief effect heeft op je concentratie en gezondheid.’

Advertentie

Lees meer De nieuwste decotrends vind je tegenwoordig op... TikTok