‘We hebben een hekel aan het woord behang.’ | Arte maakt luxe wandbekleding in Zonhoven

Broer Philippe zag aanvankelijk niet meteen zijn plek in het bedrijf en begon daarom als stagiair, waarbij hij alle facetten van de onderneming leerde kennen. Drie jaar later, in 2000, stapte hij over naar het salesteam en bouwde met de steun van zijn vader een netwerk uit van architecten en designers in de horecasector. Dat leidde tot een nauwe samenwerking met het Amerikaanse filiaal én de ontdekking van de Amerikaanse markt. ‘Mijn ervaringen in de Verenigde Staten gaven Arte een boost’, zegt Philippe Desart. ‘Daar leerde ik hoe effectieve branding een sterke verbinding tussen merk en klant creëert. Maar vooral mijn vader was cruciaal voor ons succes. Hij begreep al snel dat het om veel meer gaat dan alleen het verkopen van behang.’

Veel gelach, veel discussies

‘Als mensen onze wandbekleding willen aanraken, dan weten we dat we onze job goed hebben gedaan.’

De voorbije jaren hield Arte de deuren gesloten, maar onlangs besloot het bedrijf een selecte groep internationale journalisten uit te nodigen voor een blik achter de schermen. Geen stijf businesspraatje, maar een gelegenheid om samen tijd door te brengen en de broers in hun natuurlijke habitat te zien. Je merkt meteen dat Steven en Philippe Desart toegankelijk zijn en amicaal omgaan met de medewerkers. Decoopman: ‘Steven en Philippe zijn erg begaan met het team en de sfeer hier. Er wordt hard gewerkt, veel gelachen en soms stevig gediscussieerd. Alleen zo raak je vooruit.’

Dit jaar lanceerde Arte ‘Le Couturier’. Geen toeval, Arte werkt al jaren samen met een kleinschalig atelier dat onder meer de schoudervullingen maakt voor Balenciaga.

Het hoofdkantoor en het magazijn van 20.000 m² zijn keurig opgeruimd voor ons bezoek, en de strakke organisatie valt meteen op. Dat moet ook wel, want hier worden meer dan 1 miljoen eenheden opgeslagen. ‘Dat is vooral de verdienste van mijn broer’, zegt Philippe Desart. ‘Hij streeft naar overzicht en efficiëntie tot in de kleinste details.’ Op de site draaien twee zeefdruklijnen die de wandbekleding verfraaien met diverse printtechnieken en materialen. Door de complexiteit ligt de printsnelheid iets lager dan bij andere fabrikanten.

© Damon De Backer

Zeg trouwens niet zomaar behang tegen de wandbekleding. ‘We hebben een hekel aan dat woord’, knikt Decoopman. ‘Wat wij maken, is zoveel meer. Het is puur emotie. Als mensen onze wandbekleding willen aanraken, dan weten we dat we onze job goed hebben gedaan.’ Dat is precies wat je doet als je tussen de metershoge stalen staat. Bovendien laten de indrukwekkende ontwerpen je twee keer kijken: een tableau met olifanten, gazellen en dadelpalmen lijkt op pleisterwerk; fluweelzachte, Japanse patronen in 3D; luxueus behangpapier met metaalfolie en een verweerd effect; en een geweven jacquardmuurbekleding, geïnspireerd op het klassieke wandtapijt.

Steven Desarts passie voor mechanica komt tot uiting in de machines die hij ontwikkelde om de wandbekleding per strekkende meter te kunnen leveren en verspilling te minimaliseren. Maar de staaldienst is wat echt indruk maakt: rijen en rijen stalen liggen netjes in kasten, onderverdeeld in vakjes. Twee medewerkers verzamelen de stalen volgens binnengekomen orders en stoppen ze in een luxueus doosje, klaar voor verzending. In een glazen hok hecht een nieuwe robot razendsnel de infolabels aan de stalen. De afdeling is efficiënt en sterk geautomatiseerd en dat is nodig, want vorig jaar werden maar liefst 700.000 stalen wereldwijd verzonden, en dit jaar verwacht men er zelfs 1 miljoen.

Haute couture

Vorig jaar werden maar liefst 700.000 Arte-stalen wereldwijd verzonden, en dit jaar verwacht men er zelfs 1 miljoen.

Wat willen we ontwerpen en hoe krijgen we dat aan de muur: deze vraag drijft alles in de designstudio. Elk jaar worden er zo’n 50 nieuwe ontwerpen bedacht. Senior designer Gemma Verheijen-Beenen legt uit: ‘Hier denken we niet in patronen of kleuren, maar in technieken.’ Zes designers werken fulltime met materialen zoals leer, zijde, bananenschors en denim, en passen technieken toe zoals weven, borduren en digitale print. Ze bootsen ook authentieke materialen na, zoals natuurlijke vezels en schelpen, en experimenteren met wandafwerkingen zoals gips. Pas wanneer alles perfect is, wordt het vertaald naar muurbekleding. In het testcenter worden de ontwerpen tot in de kleinste details beoordeeld, en altijd is er wel iemand met een kritische opmerking. Frederik Decoopman: ‘We noemen dit onze klaagmuur. Als de reacties niet unaniem positief zijn, zijn we er nog niet.’ Zo hangt er bijvoorbeeld een knappe wandbekleding in warme oranje en rode tinten, maar of deze ooit in productie gaat, is na maanden nog niet zeker.

‘We hebben een hekel aan het woord behang.’

Verheijen-Beenen vergelijkt het ontwerpproces met haute couture: ‘Het creëren van een nieuwe collectie kost meestal meer dan een jaar. We moeten dus meerdere jaren vooruitkijken. We duiken ver in het creatieve proces. Er valt altijd wel wat bij te schaven. Wanneer stoppen we dan? Eigenlijk bepaalt de deadline wanneer onze tijd om is.’

De fashionscene heeft een grote invloed, onder meer met technieken en materialen uit de high fashion. © Damon De Backer

Ook op andere vlakken beïnvloedt de fashionscene. Afgelopen voorjaar nog lanceerde Arte ‘Le Couturier’, een collectie die het verfijnde savoir-faire van de couturier belicht. Tegelijk gaan ze aan de slag met technieken en materialen uit de high fashion. Zo werkt Arte al jaren met een kleinschalig atelier dat onder meer de schoudervullingen voor Balenciaga maakt. Het Limburgse bedrijf klopte bij hen aan wegens hun specialisatie in thermoforming, een techniek waarbij de wandbekleding in een vorm wordt geperst. In het vinden en ook continu bijsturen van dat soort ambachtslui, wordt veel tijd geïnvesteerd. Desart: ‘Zij hebben soms een andere definitie van wat een goed afgewerkt product is. Onze lat ligt torenhoog en dat zijn ze niet altijd gewend. Zo hadden we een leverancier die autobekleding maakte. Wij waren overtuigd van zijn talent, maar het heeft jaren geduurd voordat zijn product op punt stond. Nu is het een van onze bestsellers.’