De droomreis van actrice Emma Moortgat: Italië, een camper en heel veel hidden gems

‘De reizen die ik jaren geleden maakte in India en Japan vinkten al die hokjes aan. Ondanks de onwaarschijnlijke cultuurshock die ik in beide landen heb ervaren, vond ik het er prachtig. Vooral dan de enorme rijkdom aan verhalen waarmee ik kennismaakte.’

‘Toch reis ik vandaag bewuster, om mijn ecologische voetafdruk te beperken. Daarom stap ik op minder langeafstandsvluchten en ga ik minder op korte trips. Ieder jaar maak ik één mooie, verre reis. Soms combineer ik gedurende die vakantie meerdere bestemmingen, maar in ieder geval geef ik de voorkeur aan een Europese bestemming op rijafstand.’

Hoe maakt u uw droomreis?

‘Met een camper. Heb ik spontaan een idee voor een activiteit, dan ben ik flexibel.’

Wie neemt u mee?

(twijfelt) ‘Ik zou mijn ervaringen onderweg met iemand willen delen. Die persoon kan een toekomstige partner zijn, maar ook een beste vriend of vriendin of een van mijn broers. Omdat ik graag gesprekken voer, maar ook momenten van stilte heel erg kan appreciëren, verkies ik een reisgenoot bij wie ik me meer dan honderd procent op mijn gemak voel. Iemand bij wie ik de stiltes niet moet volpraten.’

Wat houdt u onderweg goedgezind?

‘Een matcha latte, mijn dagelijkse portie cafeïne. Die houdt me alert. En behalve dat: muziek en goede gesprekken met mijn reisgenoot.’

Wat neemt u behalve een potje matcha nog mee?

‘Omdat ik van actie op vakantie hou, wil ik de paden door de Italiaanse bergen bewandelen. Daarvoor heb ik wat uitrusting nodig.’

‘Maar naast een hikingfan ben ik ook into watersporten. Een stop bij het Garda- en Comomeer en een tocht langs de westkust van het land zie ik dus ook wel zitten. Het materiaal om er te kitesurfen neemt - anders dan een potje matcha - behoorlijk veel plaats in, van de kites en de planken tot de wetsuits.’

Wat is voor u nog zo’n ideale pitsstop?

‘Vooraf ga ik via Instagram op zoek naar hidden gems. Heb ik er een gevonden, dan bouw ik daarop voort. Dat kan een klif zijn of een verborgen strandje of meer, waar ik tegen zonsondergang, na overdag gesport te hebben, naartoe trek met een volle koelbox en wat glazen. En een boek, zoals ‘Julian’, een aangrijpend op feiten gebaseerd verhaal van Fleur Pierets, dat Cato Kusters binnenkort verfilmt. Het voordeel van de camper is dat ik ook de minder toegankelijke locaties kan bereiken.’

‘Hoewel ik zulke plekken via Instagram ontdek, post ik op reis niet veel op sociale media. Na een jaar draaien vind ik het heerlijk om te deconnecteren en eens écht in het moment te leven.’

Hoe ziet uw camper eruit?

‘Hij is in ieder geval gezellig en uitgerust met de basisvoorzieningen. Het liefst ook met een douche en een toilet. Heb ik die bij me, dan hoef ik niet elke nacht een B&B of een camping op te zoeken. Overnacht ik in de natuur, dan zal ik er eens écht mee kunnen connecteren, denk ik. Tenzij de plannen die ik hier uit de doeken doe compleet illegaal zijn, natuurlijk.’

‘Is er ook een keuken, dan ga ik daarin aan de slag met de kruiden en andere ingrediënten die ik meeneem vanop lokale marktjes. Ik maak geen zotte gerechten klaar, maar, bijvoorbeeld, tapas met verse olijventapenade, pesto, burrata en tomaatjes. Basic, maar gemaakt met de verse producten die Italië me te bieden heeft. Of ander lekkers dat op mijn pad komt, want ik sta open voor nieuwe smaken. In de koelkast bewaar ik de drank, zoals lokale prosecco of wijn.’

En hoe ziet u eruit?

‘Ik draag een comfortabele outfit, die bestaat uit een wat oversized broek, een leuke T-shirt en Birkenstocks. Een gevlochten hoedje of bril beschutten me tegen de zon, maar vind ik ook gewoon toffe accessoires.’

Wat is de top drie van vreemdste spullen in uw bagage?

‘De pocketeditie van het spel van ‘De slimste mens ter wereld’, warmtepleisters, omdat ik het snel koud heb, en een bamboe matchaklopper.’

© Emma Moortgat

Wie zit achter het stuur?

‘Mijn reisgenoot en ik wisselen elkaar af. Enerzijds rijd ik heel graag, maar anderzijds hou ik ervan om onderweg te dj’en.’

Welk nummer staat op repeat?

‘Ik droom graag weg bij het afrobeatnummer ‘Holy Ghost’ van Omah Lay.’

‘Er klinken ook podcasts door de boxen, zoals ‘Touché’ van Friedl’ Lesage. En als ik Rome of Firenze bezoek, luister ik vooraf naar een historische podcast. Om mijn geheugen op te frissen en om nieuwe kennis op te doen.’

Welke navigator gebruikt u?