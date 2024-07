Dit zijn de 5 favoriete adressen van evenementenorganisator Ufuk Demir in Genk

‘Omdat ik me in die Genkse zaak dus een beetje in Turkije waan, vind je me hier om de twee à drie weken. Dan ga ik voor de serpme kahvalti. Dat is een soort Turks ontbijt dat bestaat uit een eenpansgerecht, meestal menemen - vergelijkbaar met shak­shuka, maar toch anders - de typische Turkse broodsoorten en schaaltjes gevuld met onder andere confituur, honing, boter en verschillende Turkse kazen. Kom je hier eten, vergeet dan niet om ook çay te bestellen, traditionele Turkse thee.’

| Adres | Vennestraat 147, 3600 Genk

| Instagram | @qubbelounge

Qubbe Lounge.

2 | George and the Bear

‘In dezelfde straat ligt George and the Bear, de hemel op aarde voor muziekliefhebbers en platenverzamelaars als ik. Of je op zoek bent naar een obscure Poolse jazzplaat of ‘Purple Rain’ van Prince, voor zowat alle muziek op vinyl kun je in deze platenwinkel terecht.’

‘Daarnaast is het ook een koffiebar. Bovendien vinden in een ruimte achterin geregeld concertjes plaats van kleine, vaak beginnende Belgische artiesten. Dat gebeurt onder meer tijdens events als Lokale Helden, dat Belgisch talent in de spotlight zet, en wanneer een lokale artiest een plaat uitbrengt.’

‘Joris, Benny en Phille, de drie top-dj’s die George and the Bear uitbaten, maken de ervaring compleet. Ze hebben een geweldige, brede platenkennis, verzamelen zelf al lang platen én zijn supervriendelijk. Ikzelf ben als tiener verliefd geworden op hiphopmuziek. Omdat ik later nieuwsgierig werd naar de samples die hiphopartiesten gebruiken, ging ik op zoek naar de originele platen. Bij hen is het volgens mij ongeveer net zo gegaan.’

| Adres | Vennestraat 353, 3600 Genk

| Website | georgeandthebear.com

3 | La Botte

‘Ik ben opgegroeid in Limburg, waar mensen van verschillende achtergronden samenleven. Mijn Italiaanse vrienden hebben me laten kennismaken met hun keuken. Pasta en pizza, maar ze hebben me ook gerechten die in België minder bekend zijn doen ontdekken. De Italiaanse keuken heeft voor mij dus wel een speciale betekenis.’

‘In La Botte, het grote maar gemoedelijke restaurant van Njam!-chef Peppe Giacomazza, mag je dan vooral de bekendere Italiaanse gerechten voorgeschoteld krijgen, het is er wel erg lekker eten. Zoals een van mijn favorieten: de spaghetti ai tre pomodori. Een basic gerecht, zou je denken, maar het zit hem net in de eenvoud.’

‘Nog een fun fact: als zestienjarige was ik heel erg into hiphopmuziek, maar schreef ik ook zelf rapnummers. Dat deed ik samen met één van mijn vrienden toen, Enrico. Net als ik heeft hij die periode achter zich gelaten, want vandaag werkt hij bij La Botte als kok. Ik vind het altijd fijn hem er tegen te komen.’

| Adres | Europalaan 99, 3600 Genk

| Website | labotte.be

4 | Jazz op het plein

‘Op het plein van C-mine kun je de hele zomer lang terecht voor gratis jazzconcerten. Op de line-up vind je een heleboel toffe lokale artiesten, zoals BeraadGeslagen, Bandler Ching en LũpaGangGang.’

‘Net als zij hebben ook de internationale namen op de affiche recent nieuw werk gereleased, of hebben ze een release in het vooruitzicht. Zo genoten we hier al van een concert van de Belgisch-Ghanese Esinam en de Zuid-Afrikaanse Sibusile Xaba. Een paar dagen later ben ik Sibusile nog tegengekomen op Gent Jazz. Bleek dat hij daar niet was om artiesten te checken, maar omdat de drummer van rapper André 3000 hem had uitgenodigd om mee te spelen in de band. Ik vond het geweldig om hem daar mee op de mainstage te zien staan.’

| Adres | C-Mine 10, 3600 Genk

| Website | c-mine.be/jazz-op-het-plein

BeraadGeslagen bij Jazz op het plein, op het plein van C-mine. © Max Verheyden

5 | De sixties

‘Dit museumpje in Bokrijk ligt wat verscholen, maar is zeker een bezoek waard - al is het maar voor de inrichting in sixtiesstijl.’

‘De paspoorten van heel wat bekende en onbekende Vlamingen gidsen je er door het leven in de jaren 60. Je komt originele muziek en vinylplaten van de jaren 60 tegen, met daarbij anekdotes. Over de beginjaren van Will Tura, bijvoorbeeld, maar ook over hyperlokale artiesten als Rocco Granata.’

‘Ik haal specifiek Tura aan, omdat we in 2019 met Champion’s Breakfast een beat battle hebben georganiseerd waarbij de deelnemers Tura’s werk moesten samplen (herwerken tot nieuwe creaties, red.). Welke resultaten we moesten verwachten, konden we op voorhand niet goed inschatten. Maar omdat we steeds meer focussen op Belgische deelnemers, wilden we hen ook laten werken met samples van Belgische muziek, om ons Belgisch erfgoed naar voren te brengen. Dankzij een vriend bij Sony Music zijn we bij Tura terechtgekomen. Ook omdat er best zotte samples zitten in Tura’s - minder bekende - muziek uit de sixties en seventies, die perfect door hiphopartiesten kunnen worden herwerkt. Daarop volgde een coole samenwerking met Tura zelf. De winnaar, Susobrino, is met de zanger de studio ingedoken om zijn herbewerkingen te laten horen, en Tura was zichtbaar onder de indruk. Zoiets blijft je bij.’

| Adres | Bokrijklaan 1, 3600 Genk

| Website | bokrijk.be/nl/de-sixties