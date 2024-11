Een gadget verlicht de zwaarte van het bestaan. Deze week: de ReMarkable 2. Of waarom je (g)een tablet nodig hebt die zich vermomt als een notitieboekje.

Nut

De niet-schrijvers of niet-tekenaars zullen het nooit begrijpen: waarom honderden euro’s uitgeven aan een digitaal voorwerp dat een analoge ervaring probeert te kopiëren? Want dat is precies wat de ontwerpers van toestellen zoals de ReMarkable 2 of Kobo Elipsa 2 voor ogen hebben: een tablet die de schrijfervaring op papier benadert. Het grootste voordeel? Al je notities verzameld op één centrale plek in de cloud, altijd beschikbaar en niet langer verspreid over talloze notitieboekjes.

Innovatie

De innovatie van de ReMarkable 2 zit niet in buzzwoorden als artificiële intelligentie of rekenkracht. Alles draait hier om ervaring: hoe vertaal je dat gevoel van een balpen die zwierig over papier danst of een potlood dat diepte aanbrengt in een tekening?

Met de digitale pen van ReMarkable – de ‘Marker Plus’, niet bepaald een poëtische naam – lukt dat verrassend goed. De latentie van 21 milliseconden leidt ertoe dat je nauwelijks vertraging ervaart tussen de beweging die je maakt met de pen en de lijn die zich aftekent op het scherm. Dat display heeft een lichte korrelige textuur, ontworpen om de structuur van papier na te bootsen. En door de elektronische inkt loop je geen risico op vlekken.

Fun

Het mooie van een digitale pen? Je hoeft geen overvolle pennenzak meer mee te sleuren. Via een keuzemenu selecteer je simpelweg het type schrijfstok: van dik over dun tot fijn of ruw. Benieuwd hoe dat eruitziet? Zoek ‘ReMarkable drawing’ op YouTube en je ziet de strafste schetsen in korte video’s tot leven komen. En handig, sinds de ReMarkable 2 bevestig je het pennetje magnetisch aan de zijkant van de tablet. Zo verlies je het niet.

Notities delen, dat kan. Toestellen als de ReMarkable 2 en Kobo Elipsa zetten je handgeschreven tekst om in getypte tekst. Al moet je dan wel wat moeite doen om niet als een dokter te schrijven.

Prijs