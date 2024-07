De beste plekken in België voor lamsvlees, wild en gerijpt rundsvlees

Waar vind je Belgiës beste stukjes vlees? We vroegen aan Christine Doublet (35), redactiedirectrice van de culinaire gids Le Fooding, om ons haar beste adresjes te tippen.

Christine Doublet (35) Christine Doublet © Alexander d'Hiet Christine Doublet is Amerikaans-Franse maar haar kennis van de Belgische foodscene is ronduit indrukwekkend. Sinds kort woont ze halftijds in Parijs en halftijds in Brussel. Le Fooding is een Franse culinaire gids die er een erezaak van maakt jong, vrij rebels en tegendraads te zijn – driesterrenrestaurants zal je er niet in terugvinden. Zopas verscheen de gids voor de tweede keer in ons land met 350 restaurants, bars, winkels en logeeradressen. Advertentie

Lamsvlees

Zwaenepoel

‘In het pand waar de Gentse slagerij Zwaenepoel huist was er in 1850 al een spekslagerij. In 1997 namen Nicolas Moerman en Ilse Van der Linden de winkel over. Hij telg van een slagersgeslacht in Wortegem-Petegem, zij vleesencyclopedie pur sang. Hun lamsvlees komt enkel van vrouwelijke dieren uit Texel. Hun zelfbereide lamspastrami is ambacht van de bovenste plank. En die buikribben! Ik heb me het aanschuiven nog nooit beklaagd.’

Vande Walle

‘In de familie Vande Walle in Kluisbergen gaat de slagersstiel terug tot 1777. De slagerij zelf ligt al 168 jaar op dezelfde plek aan de voet van de Oude Kwaremont. Bovendien is het de enige in Vlaanderen met een eigen slachthuis. Dé specialiteit is lammeren van eigen kweek, maar het is een algemene slagerij met ook varken- en rundvlees van topkwaliteit, net als huisbereide klassiekers zoals vol-au-vent en kalfstong in madeirasaus.’

Wild en gevogelte

Huis Diegenant