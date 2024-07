Sterrenchef Olly Ceulenaere (Publiek) tipt 15 hidden gems in Gent

| Adres | Geraard Mercatorstraat 2, 9000 Gent

| Facebook | Abooov Adanaci

Chopinchopin

Blijven plakken

'Op zaterdagochtend neem ik meestal de tijd om zelf tot bij de groenteboer in het centrum te gaan. Daarna scan ik de rommelmarkt van Bij Sint-Jacobs op oude lepels, met de ideale holling om quenelles te maken. Voor de koffie achteraf trek ik naar Chopinchopin, met zicht op de markt. Ken ik hier mensen, dan blijf ik plakken, en schakelen we vanzelf over op het aperitief.'

| Adres | Beverhoutplein 5, 9000 Gent

| Website | chopinchopin.be

Gitane

Café zonder concept

'Dit bruine café in een zijstraatje van de Vrijdagmarkt is een van de oudste van Gent. Geen 'concept' hier. Geen jobstudenten of flexi's die de zaak draaiende houden. Geen café-eigenaar die aast op prijzen. Wel nog een echte cafébaas achter de toog, die de plek samen met zijn vrouw runt. Ze kennen hun aanbod en doen je interessante suggesties. Kortom: dit is een bijzonder mooie plek om van een biertje te nippen en om het echte café houden mee te maken.'

| Adres | Meerseniersstraat 9, 9000 Gent

| Facebook | Gitane - fine drinks

Jigger's

Kwaliteitscocktails

'Vandaag weten veel nieuwe horecazaken in sneltempo heel Instagram te veroveren, om na een paar jaar van de radar te verdwijnen of plots aan kwaliteit te beginnen inboeten. Deze cocktailbar daarentegen bestaat al meer dan tien jaar en blijft in een mooi interieur ongelooflijk hoge kwaliteit serveren.'

| Adres | Oudburg 16, 9000 Gent

| Website | jiggers.be

Zwembad Van Eyck

Machtig mooie art-deco

'De meeste van mijn maandagavonden houd ik vrij om hier samen met mijn achtjarige dochter te komen zwemmen. 's Werelds spectaculairste overdekte zwembad is het niet, maar het is wel Belgiës allereerste. En het huist in een machtig mooi art-decopand. Je omkleden in een van de kleedcabines is al een ervaring op zich.'

| Adres | Veermanplein 1, 9000 Gent

| Website | visit.gent.be

Museum voor Schone Kunsten Gent

Foutjes zoeken

'In tegenstelling tot vele anderen ben ik meer fan van het MSK dan van het S.M.A.K. ertegenover. Dat hier veel oude schilderijen hangen die te maken hebben met voeding, maakt dit museum extra de moeite waard voor mij. Ik vind het magnifiek dat ik er, alleen door naar een beschilderd canvas te kijken, meer over te weten kan komen. En op zo'n machtig schilderij met een tafel vol etenswaren betrap ik de kunstenaar weleens op een foutje.'

| Adres | Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent

| Website | mskgent.be

Twiggy

Mooi pand, mooie kleding

'Vroeger vond ook ik hier mijn gading, maar nu verkopen ze alleen nog vrouwenkleding. Toch durf ik er af en toe in het geniep nog eens binnen te lopen om te genieten van het indrukwekkend gerenoveerde herenhuis met binnentuin. En niet onbelangrijk: ze hebben een toffe selectie hangen.'

| Adres | Notarisstraat 3, 9000 Gent

| Website | twiggy.be

Portus Ganda

Ontspannen met zicht op het water

'After service trekken we weleens met een sixpack en een restje kaas naar de aanlegsteigers. Ik vind het heerlijk om hier even te ontspannen wanneer de stad is stilgevallen, met zicht op het water en de prachtige gevels.'

| Adres | Veermanplein 2, 9000 Gent

Wintercircus

Adresje om naar uit te kijken

'Samen met Foodlab Proef! en Sir Catering heb ik voor FTI (Flanders Technology & Innovation, red.) het restaurant van de toekomst uitgedacht. Op het menu: hoe een aantal oer-Vlaamse klassiekers er in 2050 zou uitzien.'

'The Restaurant huisde van 16 tot 21 maart in het Wintercircus, dat officieel heropent in september. Dankzij ons pop-uprestaurant heb ik al mogen genieten van het vernieuwde gebouw met een opvallend verfijnde afwerking. Ik kijk vooral uit naar de horecazaken, waaronder een met dakterras, en de concerten op de kelderverdieping.'

| Adres | Miriam Makebaplein 2, 9000 Gent

| Website | wintercircus.be

Minor Swing

Jazz luisteren en mensen kijken

'Deze kleine bruine jazzkroeg ligt op een kleine tien minuten wandelen van Publiek en op voldoende afstand van de Gentse drukte. Bovendien is ze open tot 1 uur 's nachts en op vrijdag en zaterdag tot 3 uur 's nachts, dus beland ik hier samen met de rest van het team geregeld after service. Dan installeren we ons op het terrasje en kijken we mensen, met jazz in onze oren en een lokaal biertje binnen handbereik.'

| Adres | Ottogracht 56, 9000 Gent

| Instagram | @slijterij_minor_swing

Plantentuin in het GUM

Unieke locatie

'In het voorjaar organiseert de rondreizende muziekclub Democrazy geregeld concerten in de serre in de plantentuin van het toffe Gents Universiteitsmuseum (GUM). Zie ik dat er een gepland staat en ben ik vrij, dan trommel ik wat vrienden op en trekken we er samen naartoe. Of we de artiest kennen, dat is ons om het even. Wij gaan vooral voor de sfeer en de unieke locatie.'

| Adres | Karel Lodewijk Ledeganckstraat 35, 9000 Gent

| Website | gum.gent / democrazy.be

Artikel Nr.

Passie druipt van de muren

'Net zoals zonder twijfel vele andere chefs heb ik een zwak voor messen. Omdat ik ze dagelijks gebruik, ben ik ze als een verlengde van mijn hand gaan zien. Daarom haal ik de mijne bij Artikel Nr.: niet de meest afgelikte zaak, maar wel een waar je de passie van de muren ziet druipen. Binnen het uur wandel ik hier nooit buiten.'

| Adres | Keizer Karelstraat 117, 9000 Gent

| Website | artikel.xyz

Frituur Lily

Bloemetjeskleed en nostalgie

'Deze frituur staat niet op nummer één in mijn adresboekje, maar toch kom ik er om de paar maanden graag naartoe. Stap ik hierbinnen, dan maken mevrouw 'Lily' en haar bloemetjeskleed me instant nostalgisch naar een soortgelijk authentiek frietkot van het West-Vlaamse dorp waar ik vroeger woonde. In de winter vroor het er binnen, je moest er je frieten rechtstaand opeten, en de mayonaise werd met de houten lepel uit de pot geschept. Jammer dat moderne frituren dit soort charmante plekken vervangen.'

| Adres | Vlaamsekaai 9000, 9000 Gent

Abdijtuin van de Sint-Pietersabdij

Verborgen rust in de stad

'Tot voor kort was het nog niet zo bekend dat er achter de Sint-Pietersabdij een abdijtuin ligt die open is voor het publiek. De aangeplante wijnranken en appelbomen maken van de tuin een sereen plekje in de stad.'

'In juni vond hier trouwens de derde editie van Droesem (het eerste natuurwijnfestival voor uitsluitend Belgische en Nederlandse wijnen, red.) plaats.'

| Adres | Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent

| Website | historischehuizen.stad.gent

Basketbalplein in het Baudelopark

Balletje werpen op zondagochtend

'In een vorig leven heb ik nog gebasketbald. In een hoek van dit volledig heraangelegde park ligt een zeldzaam tof basketbalpleintje waar ik me op zondagochtend al eens graag terugtrek. Meestal doe ik dat alleen, maar soms spreek ik hier met een collega af of neem ik mijn dochter hier mee naartoe. Zij geniet ervan hoe ik vooral naast de ring gooi.' (lacht)