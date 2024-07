VIDEO | Sabato Summer Cocktail: Aviation met violetlikeur door Atelier Paul Morel

Hoe benadert u cocktails bij Atelier Paul Morel?

Paul Morel: Een cocktail moet voor mij vooral lekker drinkbaar en in balans zijn. De gekozen producten moeten perfect blenden waardoor je smaaknuances en passende combinaties krijgt. Wanneer het alcoholgehalte zo hoog is dat je eerder moet degusteren dan drinken, heeft dit minder mijn voorkeur. Liever licht en verfijnd met uitgesproken gebalanceerde smaken dan hard en heavy.'

'En of het nu een product is voor een evenement, voor high-endgastronomie of voor een hotelbar: ik probeer me altijd voor te houden voor wie ik iets maak en waar die mensen van houden. Werk ik voor mezelf, dan probeer ik er altijd wel een Japanse of Aziatische invloed in te stoppen. Of een cocktail nu alcoholisch of niet-alcoholisch is, hoog op smaak of meer toegankelijk: voor mij moet hij altijd verfijnd zijn.'

Wat is voor u zomer in een cocktail?

Morel: 'Ik vind gin altijd heel interessant voor de zomer, het is botanisch en een drank die veel mensen weten te smaken. Hoewel citrus vaak in de winter groeit, is citroen ook zo'n typisch zomerproduct waar veel mensen naar grijpen. Ook kleur speelt voor mij een rol, iets waarbij je denkt aan de zomer zoals bloemetjes bijvoorbeeld.'

'Voor mij moet een zomerdrank ook toegankelijk, seizoensgebonden en vooral erg smakelijk zijn. Iets wat je gemakkelijk op tafel zet als je vrienden over de vloer hebt en waar je niet te veel over moet nadenken.'

© Goats & Ginger

Recept | Aviation met violetlikeur Ingrediënten: Aviation - violet - Amalfi citroen

- Sipsmith gin 35 ml

- Crème de violette Bitter Truth 10 ml

- Luxardo Maraschino 10 ml

- Pierre Ferrand Dry Curaçao 15 ml

- Vers citroensap 35 ml Bereiding

- Koel je glas met crushed ice.

- Combineer alle ingrediënten in een tin on tin-shaker.

- Shake met ice cubes totdat de cocktail ijskoud is.

- Verwijder het crushed ice uit het cocktailglas.

- Finestrain in het voorgekoelde cocktailglas. Glas

- Kimura tumbler (coupe glas als alternatief)

- Carved ice (ijsblokken als alternatief)

- Violet

- Geraspte Amalfi citroenschil

Welke food pairing raadt u aan bij deze cocktail?

Morel: 'Deze Aviation-cocktail is breed inzetbaar, omdat hij op die lieve, vertrouwde smaken zit: gin, citroen, violet, curaçao. Ik zou niet zeggen dat hij perfect past bij één gerecht, maar eerder bij een tafel vol lekkere dingen. Denk aan een rauw gemarineerd visje als zeebaars, cevichestijl, eventueel zelfs met wat fruit in de marinade of oesters, natuur of met een frisse vinaigrette. Je kan hem zelfs combineren met een dessert met vanille-ijs.'

Wat zijn uw volgende projecten?

Morel: 'Tomorrowland is al jaren opdrachtgever en partner. We baten in Mesa Garden voor het derde jaar een eigen bar uit met 4 Zuid Amerikaans geïnspireerde cocktails cocktails on tap. Dat is een apart gedeelte van het festival dat vooral op food en specialty drinks gericht is, waar mensen een beetje aan de drukte kunnen ontsnappen.'