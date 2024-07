VIDEO | Sabato Summer Cocktail: mocktail met dragon door humus x hortense

Alle groenten, kruiden en eetbare bloemen komen rechtstreeks van het bioveld van Le Monde des Mille Couleurs in Ieper. We werken ook volgens de zero-wastefilosofie. Nicolas, hoofd van het keukenteam, houdt mij continu op de hoogte van welke ingrediënten we kunnen uitwisselen tussen keuken en bar. Als de smaken daarvan interessant genoeg zijn voor een pairing in het degustatiemenu, gebruik ik ze in onze dranken. Ik pas ook heel wat keukentechnieken toe in de creatie van mijn cocktails, denk bijvoorbeeld aan drogen, mixen, fermenteren en macereren, of ik maak een olie of espuma maken van kruiden die in overvloed in seizoen zijn.