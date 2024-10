De 100 beste 'Signature Dishes' uit 100 toprestaurants

8 amuses, 18 entrees, 58 hoofdgerechten en 16 desserts: in de nieuwste ‘The 100 Food’-gids presenteren honderd toprestaurants in binnen- en buitenland hun signatuurgerechten.

‘Sabato’s The 100 Food 2024’ De volledige gids op 26 oktober bij De Tijd en vanaf nu op sabato.be. © Francesc Guillamet Het zal u niet verbazen dat elke hap van een gerecht ook een verhaal vertelt. Het zilte korstje van een gebak zegt iets over verre voorouders. De geur van dat perfecte seizoensstoofpotje doet kilometers ver reizen. Die steak tartaar, dame blanche of brioche: de allerbeste volgens jou, niet alleen van het land, maar van de hele wereld. Advertentie In deze ‘Sabato The 100 Food’ presenteren we honderd restaurants en evenveel gerechten die nog lang nadat ze zijn geproefd, nazinderen. Het zijn signatuurgerechten waarin chefs hun universum, jeugdherinneringen en soms zelfs hun maatschappijkritiek vertalen. Het zijn de specialiteiten die kenners unaniem en telkens weer aanwijzen op de kaart zodra ze aan tafel gaan. En als u dit met een korreltje zout neemt, zie het dan vooral als een heerlijke gids die komaf maakt met keuzestress. Bon appétit! Natalie Helsen, coördinator ‘The 100 Food’

Toon me je gerecht en ik vertel je wie de chef is. Nee, het is niet de baseline voor een nieuw tv-programma à la ‘The Masked Chef’, het vormt wél de definitie van een signatuurgerecht. Wat onderscheidt een signatuurgerecht nu van een specialiteit? En hoe schopt een gewoon gerecht het tot signatuurgerecht? Drie Belgische toppers – Peter Goossens, Gert de Mangeleer en David Martin – lichten toe.

De ‘escalope de saumon à l’oseille’ van Pierre Troisgros, simpelweg vertaald als ‘zalm met zuring’, leidde in de jaren 60 tot een kentering in het Franse culinaire landschap en luidde het begin in van de nouvelle cuisine. Joël Robuchons ‘aardappelpuree met 250 gr. boter en 250 ml melk op 1 kg ratteaardappelen’ vormt nog altijd dé referentie en ‘le gargouillou de jeunes légumes’ van Michel Bras inspireerde Gert de Mangeleer dan weer tot een van zijn eigen signatuurgerechten: ‘wandeling door de tuin’ (nadat hij het overigens eerst netjes had gevraagd aan Bras). Hoe komt het toch dat dat ene gerecht zovele mensen beroert? En soms zelfs tegen wil en dank op de kaart móét blijven staan?

Idealiter zou je een signatuurgerecht er tussen alle andere gerechten moeten kunnen uithalen, het is een ‘plat’ die op zichzelf staat, uniek in zijn verhaal, smaak en presentatie. Maar daarvoor moet een chef eerst zoeken naar zijn of haar stijl. ‘Een kok kan een absolute vakman of -vrouw zijn, maar daarom nog geen signatuur ontwikkelen. Hij of zij kan de beste vol-au-vent maken én dat is absoluut een grote troef, maar dan is dat zijn of haar ‘specialiteit’ en niet een signatuurgerecht. Om een signatuurgerecht te ontwikkelen, heb je creativiteit nodig’, vertelt De Mangeleer daarover. ‘Vergelijk het met een kunstenaar’, vult Peter Goossens aan. ‘Een Picasso onderscheid je ook van een Cézanne. Een stijl moet terugkeren en dat kan zowel in een menu als in een à-la-cartegerecht.’

Reservaties gekelderd

Om die stijl te ontwikkelen, zo zijn de drie topchefs het erover eens, moet je dicht bij jezelf blijven. ‘En die lijn moet je weten aan te houden’, licht Goossens toe. ‘Mensen komen bij je eten omdat ze een bepaalde verwachting hebben. Ik wist van meet af aan dat ik Frans wilde koken, dat is nu eenmaal mijn favoriete keuken.’

David Martin moest wel even zoeken voor hij zijn type keuken had gevonden. Toen die achttien jaar geleden brasserie La Paix in Brussel overnam van zijn schoonvader, was dat grotendeels een vleeskeuken. Pas na een reis naar Japan ontdekte Martin hoe hij écht wilde koken. In 2017 veranderde hij zijn volledige menu en zag hij de reservaties met tachtig procent kelderen. ‘Ik was echter nog nooit zo zeker van iets geweest’, lacht Martin. ‘Ik kook niet Japans, maar hou wel van de uitgepuurde manier van koken, waarbij ik telkens op zoek ga naar het perfecte huwelijk.’ Martins buikgevoel klopte. Zeven jaar later mag de chef twee Michelinsterren op zijn koksvest pinnen.

De Mangeleer, die eind 2018 zijn driesterrenrestaurant Hertog Jan sloot om meer tijd vrij te maken om verschillende restaurants op te richten, keerde eind 2021 terug naar zijn grote liefde en heropende zijn Hertog Jan in Antwerpen. ‘Zowel in L.E.S.S. als in Bar Bulot hebben we ons een bepaald type keuken eigen gemaakt, en daar geef ik een creatieve toets aan, maar het is niet mijn signatuur. Die vind je wél in Hertog Jan.’

Dat verklaart ook meteen waarom sommige van De Mangeleers gerechten al twintig jaar op de kaart staan. ‘Een echt signatuurgerecht hoort tijdloos te zijn’, zegt hij daarover.

Kan het nóg beter?