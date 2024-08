VIDEO | Sabato Summer Cocktail: Summer Margz door Bar Ran in Brugge

En dan zijn er natuurlijk nog zijn twee zussen. Ran is the middle child, Hannah, zijn oudste zus, wordt director of mixology bij de heropening van het Grand Hotel Astoria als Corinthia Brussels in onze hoofdstad. 'Een heel grote job, heel prestigieus, daar zijn we trots op', vertelt Ran. 'Noa, mijn jongste zus, is de drijvende kracht achter The Pharmacy en The Ugly Duckling in Knokke. Chef, bartender, manager, ze doet het allemaal. 'Een vree felle tante', zegt hij met een liefdevolle knipoog.

Of er dan sprake is van een concurrentiestrijd tussen de broer en zussen Van Ongevalle? 'We zitten alle drie in dezelfde sector, maar alle drie ook aan totaal verschillende kanten. Papa en Noa zitten in Knokke, ik hier in Brugge, Hannah in Brussel. We zitten zeker niet in elkaars vaarwater en doen ook heel veel jobs samen. Bovendien zijn we de enige 'cocktailfamilie' in België, wat ons uniek maakt en we allemaal heel tof vinden.'

Ran Van Ongevalle

Cocktailscene in Brugge