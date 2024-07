Reizen van Antarctica tot Azië door de lens van interieurdesigner Isabelle Vermeersch

‘Wel vind ik het op reis soms moeilijk om elk moment te waarderen. Zo was ik in opdracht van een magazine op Antarctica. Daar vond ik de eerste ijsberg te gek, maar na de twintigste was ik niet meer onder de indruk. Toch probeerde ik ze te blijven bewonderen alsof het telkens de eerste was die ik zag. Dat geef ik ook mijn kinderen mee, met wie ik veel reis.’

Isabelle vertrok naar Antarctica voor het magazine 'Voyage Voyage'. © Isabelle Vermeersch

Hoe is Antarctica?

‘Foto’s maken van de fauna op Antarctica was een onvergetelijke ervaring. Nog nooit had ik zulke ongerepte landschappen en ongelooflijke dieren vastgelegd. Het is moeilijk te beschrijven. Het is zo’n magische plek dat ze bijna onwerkelijk voelt.’

Heb je een droombestemming die je nog niet hebt bezocht?

‘Elke plek heeft zo zijn charmes en vertelt een uniek verhaal. Daarom vind ik het moeilijk om er één te kiezen. Eigenlijk is de bestemming van mijn dromen overal waar ik een nieuw verhaal kan vertellen door mijn lens.’

‘Zou ik moeten kiezen, dan zou ik toch voor Afrika gaan, waar ik nog niet ben geweest. Van uitgestrekte savannes tot imposante bergen en weelderige regenwouden: de gevarieerde landschappen op het continent bieden een eindeloos canvas voor mijn fotografie.’

Vorig jaar reisde Isabelle meerdere maanden met haar familie door Vietnam en de Filipijnen. © Isabelle Vermeersch

Ben je eerder een georganiseerde of een avontuurlijke reiziger?

‘Ik ben avontuurlijk en spontaan. Ik hou van de kick van het onbekende, ontdek graag nieuwe plekken zonder dat ik gebonden ben aan een strak reisschema. Om onderweg verborgen parels te ontdekken, durf ik mijn plannen in een opwelling al eens te veranderen. Ik word blij van de spontaniteit en onvoorspelbaarheid van reizen, of het nu gaat om wandelen op een afgelegen pad, duiken in de lokale cultuur of simpelweg verdwalen in een nieuwe stad. In ieder geval blijf ik nooit te lang op dezelfde plek.’

Ik neem aan dat die ingesteldheid je al heel wat avonturen heeft opgeleverd.

‘We hebben al vaak in situaties gezeten waarin mijn man en ik elkaar aankeken en we ons duidelijk beiden afvroegen wat we daar deden met onze kinderen. Die keer toen we ‘s nachts verdwaald waren in Bali, bijvoorbeeld: we gingen naar de supermarkt, maar plots was het donker, konden we de weg niet meer vinden en moest de politie ons komen halen. Trouwens, toen we op Bali aankwamen, was onze bagage zoek. Met jonge kinderen was dat niet zo simpel.’

Isabelle's langste vlucht duurde 17 uur, van Amsterdam naar Manilla, met haar man en twee kinderen. © Isabelle Vermeersch

Heb je al memorabele vluchten meegemaakt?

‘Ik heb al vaak moeten rennen naar de gate, wat altijd zorgt voor wat extra spanning.’

‘Toen ik een klein propellervliegtuig moest nemen van Manilla naar Palawan, was ik een beetje bang; je hebt geen ruimte en het toestel gaat alle kanten op. Maar toen ik uitstapte, zag ik het mooiste wat ik ooit had gezien.’

Waar bracht je langste vlucht je naartoe?

‘Dat was er een van Amsterdam naar Manilla, vorig jaar. We hebben toen zeventien uur gevlogen - godzijdank zijn de kinderen al groot. Ze kregen thuisonderwijs terwijl we enkele maanden reisden door Vietnam en de Filipijnen.’

‘Tijdens lange vluchten kijk ik altijd uit naar het eten. In dat opzicht zijn de Aziatische maatschappijen de beste, met de rijst en noedels die ze serveren. Europese maatschappijen zijn vaak teleurstellend, vind ik.’

Kun je vakantie en werk onderscheiden?