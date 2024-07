30 jaar Nobu: hoe Nobu Matsuhisa en Robert De Niro een wereldwijd luxe-imperium bouwden

Een van de drie restaurants in Nobu Hotel Ibiza Bay, waar een dj ‘s avonds de toon zet. © Typhoon Hospitality

Intussen al veertig jaar maakt de chef ook zijn signatuurgerecht rond zwarte kabeljauw met miso klaar met zijn hart. Daarmee is hij trouwens wereldwijd bekend als ‘The Cod-Father’, niet toevallig omdat het De Niro’s favoriet is op de kaart. ‘En ook zelf kan ik er maar geen genoeg van krijgen. Maar wat betreft alles wat er in de keuken gebeurt, staan de mede-eigenaars volledig achter mijn visie als chef.’

‘Zowat tien maanden per jaar reis ik de wereld rond. Onderweg bezoek ik ons volledige imperium.’ Arriveert hij er, dan duikt hij de keuken in om samen met zijn plaatselijke collega-chefs nieuwe gerechten te creëren. ‘We presenteren een menu dat voor zeventig à tachtig procent hetzelfde is in al onze restaurants. De andere gerechten maak ik samen met de chefs. Daarin mixen we de inspiratie die ik op reis opdoe met lokale ingrediënten, en werken we altijd volgens de Nobu-filosofie en met de cultuur van het land in kwestie in het achterhoofd. Je zult dus niet exact hetzelfde eten op Ibiza als in Kaapstad’, voegt de chef eraan toe.

Chef Nobu Matsuhisa: ‘We presenteren een menu dat voor zeventig à tachtig procent hetzelfde is in al onze restaurants. De andere gerechten maak ik samen met mijn plaatselijke collega-chefs.’ © Typhoon Hospitality

Vijfsterrenhotels

Tot ruim tien jaar geleden was Nobu een pure luxerestaurantketen, tot er een eerste hotel in Las Vegas opende. Nadien zouden de hotels zich in een sneltempo opvolgen, met dit exemplaar op Ibiza als wapenfeit in 2017. Matsuhisa: ‘Van een restaurant verwachten mensen goed eten en een goede service. Alles op het bord moet kloppen. Die lijn trekken we ook door in de hotels en het interieur: elk detail is belangrijk, van de stoel waarop je zit tot de lamp die je bord verlicht, maar er is alleen wat er moet zijn (Nobu’s vaste architect David Rockwell werkt steeds samen met een lokale architect, red.). Is dat in evenwicht, dan heb je in mijn ogen een toprestaurant, én een tophotel.’

Al ziet ook Matsuhisa dat er behoorlijk wat verandert in de manier waarop mensen hun culinaire ervaringen beleven. Zo merken wij vooral hoe ‘s avonds, in het restaurant, veel gasten Nobu beleven door het scherm van hun smartphone. ‘Ikzelf snap die trend niet echt’, reageert de chef daarop, ‘dus ga ik er maar vanuit dat mensen foto’s nemen omdat ze aan het genieten zijn. En weet je, velen posten hun beelden op sociale media, waardoor anderen ze te zien krijgen; dat is alleen maar goede reclame voor Nobu, toch?’ Dus hebben we, met de toestemming van de chef, ook maar even voor de selfiecamera geposeerd.